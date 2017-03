NAV-sjefen om Thor-Egil: - Jeg blir lei meg

ANNONSE

- Jeg blir lei meg for å høre om sånne saker som Thor-Egil Solvangs. Det er viktige påminnelser om at noen av de vi møter trenger ekstra hjelp til å forstå hvilke rettigheter og plikter de har i møte med det offentlige, sier NAV-direktør, Sigrun Vågeng, til Nettavisen.

21 år gamle Thor-Egil Solvangs kamp for å få hjelp fra det offentlige har rørt hele Norge etter at han før helgen gikk ut i media med sin historie.

Han fortalte om et liv på fattigdomsgrensa og om en hverdag som ikke er tilpasset hans alvorlige skoliose-lidelse.

I etterkant har massevis av fremmede villet hjelpe ham økonomisk. Tirsdag hadde han fått inn 350.000 kroner - 180.000 av dem fra Mannnegruppa Ottar.

- Viktig at møtet går bra

NAV Finnmark har innrømmet at de har sviktet Solvang, og torsdag møter de ham for å snakke om hans situasjon. Også Hammerfest kommune innrømmer at de har sviktet.

NAV-sjef Vågeng er nå opptatt av at saken blir tatt tak i.

- NAV Finnmark orienterte meg om saken, som de kjenner godt. Nå er det viktig for meg at møtet på torsdag går bra, og at de får god dialog og at de sammen finner gode løsninger.

- Alle som kontakter NAV skal bli møtt med respekt.

- Ikke sånn at man skal slåss

NAV-sjefen sier de nå må lære Thor Egil Solvangs sak.

- Det handler om at vi må sikre at den informasjonen som er gitt er korrekt og at den blir forstått. Vi må lære av denne saken, slik vi forsøker å lære av andre saker der vi ser at vi ikke har vært gode nok.

- Det er ikke slik at man skal slåss med NAV om sine rettigheter. Vi må være flinke til å se enkeltmenneskene som trenger ekstra hjelp. Men heldigvis er det slik at det i de aller fleste sakene går bra.

Har NAV rutiner som gjør at eventuelle saksbehandlingsfeil blir fanget opp?

- Uavhengig av hvor gode systemer og rutiner vi har, kan det likevel skje at noen ikke får god nok oppfølging fra oss.

- Ser potensiale for å bli bedre

- Fra jeg begynte i NAV har jeg hatt bedre brukermøter på min agenda, og jeg ser potensiale for å bli bedre på å gi helhetlig service.

Vågeng er klar på at ungdom en en veldig viktig gruppe for NAV.

- Ungdom en høyt prioritet gruppe hos NAV, og i år vil vi bruke mer ressurser på oppfølging av unge. Mange unge trenger helhetlig oppfølging, ikke bare fra NAV, men også når det kommer til utdanning og helse.

