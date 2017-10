Nedgang på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte onsdag på 783,95 poeng, en nedgang på 0,62 prosent.

Blant de ti mest omsatte aksjene var det kun Marine Harvest (+1,5 prosent), DNO (+1,9 prosent) og Yara (+0,06 prosent) som gikk opp i løpet av dagen.

Norsk Hydro endte med status quo – aksjen gikk verken opp eller ned.

Statoil, som var den mest omsatte aksjen, gikk tilbake med 1,4 prosent, mens DNB gikk tilbake med 1,2 prosent.

Seismikkselskapet PGS falt kraftig, ned 7,9 prosent, etter nedgraderinger i kjølvannet av tirsdagens flåteoppdatering, skriver Hegnar.no.

Norwegian gikk inn for landing med en nedgang på 2,4 prosent.

Telenor (-1,4 prosent), Subsea 7 (-3,88 prosent), PGS (-7,9) gikk mest tilbake av de mest omsatte aksjene.

Ute i Europa steg DAX 30 i Frankfurt med 0,41 prosent, FTSE 100 i London gikk tilbake med 0,07 prosent, mens CAC 40 i Paris falt med 0,25 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for 55,76 dollar, mens WTI-oljen ble omsatt for 50,24 dollar fatet.

