Negativt trygdeoppgjør for tredje gang på rad

Basert på dagens reguleringsforskrift vil alderspensjonistene for tredje år på rad få inntektsnedgang, ifølge Dagbladet. Reguleringsforskriften innebærer at alderspensjonen justeres i takt med lønnsveksten, og deretter reduseres det hele med 0,75 prosent. Formelen har slått dårlig ut de siste årene, da lønnsveksten har vært svært lav.

- Dagens reguleringsregime med «minus 0,75 prosent» gir nå svært uheldige utslag og bidrar til å undergrave tilliten til pensjonsreformen, sier Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio.

Ifølge utregningene avisen har gjort vil pensjonistene få en realnedgang i alderspensjonen på 1,2 prosent i år, etter en nedgang på 1,9 prosent i 2016 og 0,5 prosent i 2015. Tall fra Pensjonistforbundet viser at det er de enslige som har fått størst svekkelse i kjøpekraften.

Trygdeoppgjøret kommer i år 15. og 16. mai og angår rundt 1 million nordmenn, deriblant over 800.000 alderspensjonister.

- I fjor var trygdedrøftingene mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde på forhånd bestemt seg for resultatet og ville ikke lytte til våre krav. Vi vil ikke akseptere dette i år, sier lederen av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen.

