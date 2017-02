Neil Gorsuch er Trumps valg til høyesterett

ANNONSE

Gorsuch kommer til vervet i høyesterett fra jobben som føderal dommer i en ankedomstol i Denver i hjemstaten Colorado. Den jobben fikk han av president George W. Bush i 2006. I tillegg til å være en såkalt "originalist" - som altså leser grunnloven fra 1789 bokstavelig – omtales han som en forkjemper for religionsfrihet.

Les: Flertall støtter Trumps innreiseforbud

- Han har utrolige juridiske evner, et imponerende intellekt, enorm disiplin og respekt fra begge sider i politikken. CV-er blir ikke bedre enn hans. Han vil bli en fantastisk dommer, så snart Senatet bekrefter utnevnelsen, sa Trump da han kunngjorde sitt valg på en pressekonferanse i Det hvite hus klokken 20 tirsdag kveld. Utnevnelsen må godkjennes av Senatet før Gorsuch kan ta plass i det eksklusive kollegiet som består av ni dommere. Med republikansk flertall i Senatet, er det trolig bare en formalitet å få godkjent den nye dommeren.

Les: Google gir millioner for å demme opp for Trumps innvandringspolitikk

- Når jeg står her i denne historiske bygningen, og fullt klar over at jeg ikke er perfekt, kan jeg love at dersom jeg blir godkjent, vil jeg gjøre alt som står i min makt for å tjene grunnloven og lovene i dette flotte landet, sa Gorsuch selv i tirsdagens korte seanse.

Les: Trump er kjent for å gi folk sparken. Kan han selv få sparken som USAs president?

Høyesterettsdommerne sitter på livstid, og Gorsuch kan dermed trolig fortsette sitt virke betydelig lenger enn Trumps regjeringstid. Plassen i høyesterett har stått tom siden dommer Antonin Scalia døde i februar i fjor.

Gorsuch er en konservativ dommer, som ifølge New York Times har mye til felles med sin forgjenger. Utnevnelsen betyr at USAs øverste domstol noe forenklet sagt igjen består av fem konservative og fire liberale dommere. Den 80 år gamle republikaneren Anthony Kennedy havner ofte på vippen og har flere ganger fått kritikk fra konservativt hold for å stemme sammen med de liberale dommerne, blant annet i avgjørelser om likekjønnet ekteskap.