Nektet å dra til Iran i hijab

Stortingspolitiker Christian Tybring-Gjedde har lagt ut en Facebook-oppdatering onsdag ettermiddag, hvor han skriver at han er stolt av sin kone.

- Det står stor respekt av ditt valg. Jeg er veldig stolt av deg.

Tybring-Gjedde forteller at kona som er statssekretær i Olje- og energidepartementet nekter å reise til Iran.

- Aksepterer ikke kravet

- Hun aksepterer ikke vertskapets krav om at hun må ikle seg det kvinneundertrykkende plagget hijab. Ingvil står opp for alle kvinner og er en sann kvinnesakskvinne, skriver ektemannen.

Christian Tybring-Gjedde mener langt flere burde slått hardere tilbake mot bruken av hijab:

Ingvil Smines Tybring-Gjedde skulle til Iran i desember, men satte foten ned. Hun ville ikke godta turens premisser.

- Kanskje på tide at norske selverklærte «kvinneaktivister» slutter å fokusere på seg selv og heller bryr seg om de stadige flere muslimske kvinnene som er fratatt sin selvstendighet og tvunget til å underordne seg mannen.

- Passer ikke inn

Dette kan vi ikke lukke øynene for, mener han:

- Disse kvinnene bor i våre nabolag men «kvinneforkjemperne» lukker øynene og later som ingenting. Det passer tydeligvis ikke inn i deres politiske agenda.

Svensk minister med sjal

Ann Lindes bruk av sjal har skapt furore i Sverige.

En stor svensk næringslivsdelegasjon, ledet av handelsminister Ann Linde, besøkte nylig Iran. Ifølge Expressen var det 11 kvinner i det svenske reisefølget, og alle brukte sjal «nesten hele tiden».

Bildet av Linde, iført sjal under et møte i Iran, vekker enorm kritikk i hjemlandet, og har fått internasjonal oppmerksomhet. Hun forklarer bruken av sjal ved at hun ønsket å respektere iransk lov så lenge hun var i landet.

I Iran er kvinner lovpålagt å bære sjal. Hvis du lar det ligge, kan du bli straffet med fengselsstraff eller piskeslag.

Nettopp derfor mener kritikere av Lindes valg at hun burde markert avstand:

- Sjalet er et symbol på undertrykkelsen av kvinner i Iran. Det er veldig uheldig at de svenske ministrene som vises på bildene er tildekt, sier Jan Björklund til Aftonbladet.