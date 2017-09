Nektet å godta stryk på teoriprøven - politiet måtte rykke ut

Nå er mannen på sykehus.

Det er politiet i Nordland som melder på Twitter at de fredag formiddag måtte rykke ut til Biltilsynet i Mosjøen.

Dette skjedde som en følge av at en mann i 40-årene nektet å godta resultatet på teoriprøven for klasse B. En situasjonen som endte med at Biltilsynet måtte be politiet om bistand.

Politiet opplyser til Rana Blad at mannen hadde strøket på teoriprøven, men at dette var noe han ikke ville gå med på.

Overfor Rana Blad ønsker ikke operasjonsleder Fredd Leirvik å utdype situasjonen videre, men forteller at politiet skal ha klart å forklare mannen at han ikke hadde så mange andre valg enn å godta at resultatet.

OPPDATERT: Helgelendingen melder at en knapp time etter at politiet rykket ut til Biltilsynet i Mosjøen, dukket samme mann opp igjen.

- Han godtok ikke beskjeden han fikk og kom tilbake. Vi fikk bistand fra helsepersonell da mannen hadde fått i seg noe han ikke skulle hatt i kroppen, sier Leirvik som ikke ønsker å utdype hva mannen har fått i seg.

Mannen i 40-årene ble fraktet til sykehus klokka 11.42.

