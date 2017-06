Nektet å ta regningen - tre babyer døde

ANNONSE

Den eldste av de tre babyene var bare ni måneder gammel, skriver The Times.

De palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden, som kontrolleres av Fatah-bevegelsen, nektet angivelig å godkjenne nødvendige tillatelser, slik at babyene kunne sendes til Israel for å få livsnødvendig, medisinsk behandling.

Det hevder Abu Rish , som er visehelseminister på den Hamas-kontrollerte Gazastripen.

Hamas og Fatah har vært erkerivaler siden førstnevnte overtok makten på Gazastripen i 2007. Siden den gang har det vært en militær blokade av landområdet.

For at gazainnbyggere skal kunne få medisinsk hjelp i Israel eller på Vestbredden, eller i utlandet for øvrig, må de først få en bekreftelse på at De palestinske selvstyremyndighetene tar regningen for behandlingen.

- Flere barn vil dø

De palestinske selvstyremyndighetene har den siste tiden innført en rekke strenge tiltak overfor myndighetene i Gaza, i et forsøk på å tvinge Hamas til å oppgi makten. Tiltakene inkluderer reduksjon i strømforsyningen, kutt i offentlige lønninger og medisinsk hjelp til beboerne på Gazastripen. Gazabeboerne har nå tilgang på strøm bare et par-tre timer om dagen.

Hamas’ visehelseminister advarer at enda flere babyer står i fare for å dø dersom de ikke får den nødvendige hjelpen fra Vestbredden.

- Det er en rekke spebarn som står overfor samme skjebne de kommende timene ved Shifa-sykehuset, samt barnesykehusene i al-Nasr og al-Rantissi, sier Abu Rish i en uttalelse, ifølge The Times of Israel.

Baraa Ghaben skal ifølge Hamas være én av de tre babyene som døde denne uken.

Palestinere har spredd bilder av Baraa Ghaben på sosiale medier. Se bildet nedenfor.

استشهاد الطفل المريض براء محمد غبن وهو شهيد الحصار الثالث خلال ساعات بعد منعهم من العلاج بالخارج pic.twitter.com/Ho1sWzYCt4 — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) June 27, 2017

- Forbrytelse mot menneskeheten

Rish hevder at totalt elleve gazainnbyggere, inkludert fem barn, har dødd som følge av at De palestinske selvstyremyndighetene tilbakeholder medisinsk bistand til Gaza.

- Oppførselen til Mahmoud Abbas, hvor han stanser medisinske overføringer for Gazas syke, noe som har ført til martyrdød for flere barn, utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, uttalte Hamas’ talsperson, Sami Abu Zurhi , i en Twitter-melding.

De palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden benekter at de har innført en stans i medisinske overføringer for pasienter i Gaza. Men den israelske organisasjonen Physicians for Human Rights (PHRI), bekrefter at antall overføringer fra Gaza til Israel har så å si stoppet opp, skriver The Times.

Dana Moss, som er talsperson for PHRI, har tidligere uttalt at Israel også må ta delvis skyld for helsekrisen på Gazastripen, på grunn av de ødeleggende konsekvensene den ti år lange blokaden har hatt for helsevesenet der.