Nest varmest siden 1816 - men ikke i hele Norge..

Hokksund i Øvre Eiker og Porsgrunn var de aller varmeste stedene søndag, skriver nettstedet Vær og vind. Begge steder ble det målt 21,8 plussgrader. Andre steder som kunne skilte med temperaturer over 20 grader søndag, er Drammen, Arendal, Tønsberg, Gvarv, Notodden, Nelaug, Oslo, Tønsberg, Kjeller, Lyngdal, Asker, Sande og Kongsvinger.

Dette er den nest tidligste datoen for «nordisk sommervarme» i Oslo siden målingene startet i 1816, ifølge nettstedets redaktør, værstatistiker Bernt Lie.

Mars-rekorden er det Landvik i Aust-Agder som innehar. Der ble det målt 23,1 varmegrader i slutten av mars for fem år siden, ifølge Yr.

På samme tid var det snøstorm og snøskred i de nordlige fylkene i helgen. I Finnmark ble to biler og en brøytebil tatt av snøskred, men alle som var i kjøretøyene, reddet seg ut. Like over grensen for Narvik i Nordland ble et passasjertog stående bom fast i snøen søndag ettermiddag, og passasjerene måtte bli hentet ut med beltevogner.

E12 ved Umbukta i Nordland øst for Mo i Rana ved riksgrensen til Sverige. Søndag ettermiddag 26.03.17.