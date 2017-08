Nest varmeste julimåned som er målt

Gjennomsnittstemperaturen på jordens overflate var i juli den nest høyeste som er målt i denne måneden noensinne, ifølge amerikanske værdata.

Tallene som ble offentliggjort torsdag, viser at overflatetemperaturen til lands og til havs var 0,83 grader høyere enn gjennomsnittet for juli i forrige århundre, opplyser amerikanske meteorologiske myndigheter (NOAA). I det 20. århundre var det i snitt 15,8 grader i juli måned.

NOAA har globale værdata som strekker seg tilbake til 1880. Det eneste året med høyere julitemperatur enn årets måling, var i fjor. Juli 2017 var for øvrig den 391. måneden på rad med høyere temperatur enn snittet for forrige århundre. 41 år på rad har juli vært varmere enn den normalen, og ni av de ti varmeste julimånedene har inntruffet siden århundreskiftet.

Oppsummeringen fra NOAA viser også at det var mindre havis i Arktis og Antarktis i juli i år enn snittet for samme måned i perioden 1981–2010. I Arktis var utstrekningen 16,1 prosent mindre, mens den var 4,5 prosent mindre i Antarktis. Brorparten av ismassene i Antarktis ligger for øvrig permanent over land og er ikke med i den aktuelle målingen.

Målet med NOAA-rapporten er å bidra til å gi myndigheter, næringsliv, akademikere og publikum et grunnlag for å treffe klimarelaterte avgjørelser.