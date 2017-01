Netanyahu avhørt i tre timer

ANNONSE

Avhøret med Israels statsminister Benjamin Netanyahu varte i tre timer, opplyser israelsk politi. Han er mistenkt for å ha tatt imot dyrebare gaver fra to forretningsmenn.

Avhøret fant sted i statsministerboligen mandag. Politiet har foreløpig ikke villet gå ut med flere opplysninger i saken

Samtidig har justisdepartementet for første gang bekreftet meldingene i israelsk presse om at det foregår en etterforskning.

Den israelske riksadvokaten Avichai Mandelblit sier at flere titall personer er blitt avhørt i Israel og utlandet siden etterforskningen startet i juni 2016.

Bakgrunnen for etterforskningen er at riksadvokaten ble forelagt opplysninger som inneholdt «en lang liste med anklager om at statsministeren angivelig hadde begått lovbrudd ved å krysse etniske normer», ifølge Mandelblit.

Tidligere har Netanyahu blitt etterforsket for økonomiske uregelmessigheter, og det er denne som er bakgrunn for den nye etterforskningen, opplyser justisdepartementet.

Blant anklagene som blir undersøkt, er påstanden fra en svindeldømt fransk forretningsmann som har sagt at han ga Netanyahu bortimot 1 million euro i valgkampbidrag.

Netanyahu avviser anklagene, og har bedt opposisjonen «vente med feiringen». (©NTB)