Netflix stopper «House of Cards» etter overgrepspåstander mot Kevin Spacey

Netflix opplyser at selskapet innstiller all produksjon av serien «House of Cards» etter at det har kommet fram overgrepspåstander mot skuespiller Kevin Spacey.

Produksjonen av sesong seks er innstilt på ubestemt tid som følge av anklagene om at skuespiller Spacey skal ha gjort seksuelle tilnærmelser mot en tenåringsgutt for flere tiår siden.

Innstillingen av produksjonen vil være gyldig «inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha», heter det i felles en uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.

En talskvinne for Netflix vil ikke kommentere saken ytterligere.

Spacey uttalte i helgen at han beklager enhver hendelse, men at han ikke var i stand til å huske hva det skal ha dreid seg om. Trolig kan det ha skjedd under påvirkning av alkohol, forklarte han. Overgrepspåstanden er fremsatt av skuespiller Anthony Rapp (46). Rapp, som for tiden deltar i fjernsynsserien «Star Trek: Discovery», sier til Buzzfeed at han var 14 år gammel da Spacey angivelig gjorde seksuelle tilnærmelser etter en lang kveld med festing i Spaceys leilighet i 1986.

– Hvis jeg gjorde det han beskriver, skylder jeg ham den dypeste unnskyldning for det som må ha vært svært utilbørlig, alkoholisert framferd. Jeg beklager sterkt det han sier han har måtte bære med seg i alle disse årene, skriver Spacey (58) i en twittermelding.

Spacey sto for første gang søndag fram offentlig som homofil.

(©NTB)

