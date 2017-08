Nettavisen sitert verden rundt: - Det er flaut for dem

Og onsdag ble Nettavisen-redaktør Erik Stephansen intervjuet av BBC World Service.

Nettavisens sak om Sindre Beyers Facebook-innlegg av de tomme bussetene er blitt plukket opp av en lang rekke utenlandske medier rundt om i verden.

Al Jazeera, Die Zeit, The Guardian, La Repubblica, Independent og New York Post er blant store medier som har omtalt saken.

Det er spesielt kommentarene til bildet, som for eksempel «Kan jo være terrorister med våpen», som blir latterliggjort i utenlandske medier.

TV-kanalen al-Jazeera begynner eksempelvis sitt innslag med: «Kvinner i burka eller busseter. Denne ytterliggående gruppen kunne ikke se forskjellen.»

Det hele startet da Sindre Beyer delte skjermdumper tatt fra den lukkede innvandringskritiske Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst».

På det delte bildet ser man seks tomme busseter, men mange av gruppens medlemmer kommenterer at det de ser er en gjeng med burka.

Sindre Beyer delte bildet på «Fedrelandet viktigst». Her en skjermdump fra hans egen Facebook-side.





- Det er klart dette er flaut for dem



Onsdag kveld ble redaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, intervjuet av BBC World Service.

Her et utdrag fra intervjuet:

- Hvordan og hvorfor ble bildet publisert?

- Dette er virkelig en morsom historie. Det startet med at en fyr publiserte bildet av de tomme bussetene på en side kalt «Fedrelandet viktigst». Så viste det seg at mange av medlemmene på siden så noe helt annet enn tomme busseter. Nemlig en gjeng med burka.

- Har gruppen respondert på at det er tomme busseter, på bildet?

- Det er klart dette er flaut for dem. De er nok sinte, for det er mange som nå ler mye av dette.

- Johan Slåttevik, som postet bildet, ler kanskje mest?

- Jeg kjenner ikke motivene hans, men han sa at han gjorde det som en vits i hvert fall.

- Jeg er fascinert av sosiale mekanismer



Til Nettavisen har Slåttavik tidligere uttalt at det hele startet med at han kjedet seg litt, og ville ha det litt moro.

- I tillegg er det interessant for meg å se hvordan folkemengder responderer på inntrykk. Jeg er fascinert av sosiale mekanismer som gruppepolarisering, samt hvordan folks oppfatning av et inntrykk påvirkes av hvordan andre rundt dem reagerer. Så jeg la ut bildet for å se hva som skjedde. Det endte med at jeg fikk en god latter, sa Slåttavik.

Her er et utvalg av utenlandske medier som har omtalt saken:

Programlederen ville også vite om integrering og innvandring er temaer som hyppig diskuteres i Norge.

- Som i mange europeiske land er det stor diskusjon rundt dette. Både Islam, islamistiske grupper og terror-angrep, som det i Frankrike, diskuteres. Jeg kan forstå at noen er engstelig, avslutter Stephansen.





