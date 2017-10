Nettavisen-topp kan bli Årets foredragsholder

Tidligere i år ble han kåret til Årets netthode. I dag kan han bli Årets foredragsholder.

Pål Nisja-Wilhelmsen er til daglig direktør for innovasjon i Nettavisen, og er en flittig brukt foredragsholder.

En av grunnene er at han er blant pionerene på innholdsmarkedsføring, som etter hvert er blitt vanlig også blant de andre aktørene i bransjen.

En annen kan være at han i mai fikk tittelen Årets netthode av Norwegian Online News Association (NONA). Begrunnelsen var at han gjennom 20 år har stått i bresjen for å utvikle nye tjenester for norske medier.

Spydspiss i bransjen



"Dessuten står han fortsatt i en spydspissrolle for å få frem stadig nye digitale påfunn (...) Prisvinneren har aldri vært redd for å tenke utenfor boksen, og har i en årrekke bidratt til at Nettavisen har vært en game changer (riktignok plagsom for noen konkurrenter) blant norske digitale medier", uttalte juryen.

Så var det sikkert ikke direkte skadelig at han i år også har gitt ut boken "Praktisk innholdsmarkedsføring" - den første boka læreboka om det mange fremdeles kaller content marketing i Norge. Dermed ble han også pensum pensum på flere studier, deriblant på Handelshøyskolen BI.

Men ikke bare er han blant de mest brukte. Han er også blant de best likte, og derfor er han nå i finaleheatet i Annonsørforeningens (Anfo) kåring av Årets foredragsholder.

Høyt faglig innhold



Blant kriteriene er god presentasjonsform og høyt faglig innhold. "Alle de nominerte har høy score på begge variablene", heter det i juryens forhåndsmelding.

Prisen deles ut i ettermiddag. I tillegg til innovasjonsdirektør Pål Nisja-Wilhelmsen i Nettavisen, er disse foredragsholderne nominert:

Jenni Romaniuk (Ehrenberg-Bass Institute), Kathinka Kock Sommerseth, (Storebrand), Roger Antonsen (UiO), Eirik Norman-Hansen (itch design), Christine Calvert (Westerdals), Thomas Straw (Hensikt), Stefan Kehl (AppNexus), Julian Moore (K2 Intelligence), Dag Inge Fjeld (BTF Innsikt), Shailin Dahr (Method Media Intelligence), Seamus O´Farrel (System 1 Research), Aleksander Aas (Oculos), Kristin Nygaard Anker-Rasch (RED Performance), Espen Haugen (Kitchen), Ola Hobber Nilsen (Color Line), Magnus S. Bøe (RED Performance), Hans Petter Nygård-Hansen (KommFrem), Hans Erik Johnsen (Wiersholm), Aina Lemoen Lunde (DNB)

