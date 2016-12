Nettavisens bloggtopper i krig om prestisjepris

ANNONSE

Hun blogger for Nettavisen-eide Blogg.no og er blant Norges aller største bloggere. Han leder Mediehuset Nettavisen og biter stadig fra seg med sterke meninger på sin blogg.

Sophie Elise Isachsen (22) og Gunnar Stavrum (55) er nominert og semifinalister til prisen «Årets sterke mening» under Vixen Blog Awards.

Det samme er Nettavisens samarbeidsblogger Eivor Evenrud (34), som står bak bloggen Lodgelady.

Eivor Evenrud aka. Lodgelady er nominert og semifinalist i kampen om prisen «Årets sterke mening» under Vixen Blog Awards.

De andre nominerte i kategorien er Thea Steen, Styleconnection, Espen Hilton, Linniiie og Anette Marie.

Du kan avgjøre fram til og med nyttårsaften

Prisutdelingen arrangeres i Oslo i januar, og fram til og med nyttårsaften kan alle stemme på sin favoritt.

På Vixen Blog Awards nettside opplyses det om at man kan stemme én gang per kategori i hver tolvte time til og med 31. desember.

Resultatet av avstemningen avgjør hvilke fem nominerte som blir finalister i kampen om prisen. Deretter er det opp til juryen å bestemme hvem som er mest verdig tittelen.

- Skrive klare meninger

Gunnar Stavrum - som er nominert for sin blogg, Nett på sak - er fornøyd med at Nettavisen og Blogg.no har tre semifinalister som kriger om Vixen-tittelen «Årets sterke mening».

- For Nettavisen har det vært viktig å finne og trekke fram bloggere på alle områder av samfunnet. Vi har bloggere som spenner fra statsråder, via kjente økonomer til mange av landets største kvinnelige livsstilsbloggere.

- Personlig har jeg vært opptatt av å bruke bloggen til å skrive klare meninger, og delta i samfunnsdebatten.

- Sykelønn og ledighetstrygd

Redaktøren - som ble kåret til Årets Meningsbærer av Oslo redaktørforening i 2014 - setter pris på at han er nominert til den gjeve tittelen.

- Jeg er veldig glad for å være nominert som årets sterke mening i konkurranse med landets største bloggere. Når det skjer omtrent samtidig med at min blogg Nett på sak er landets største, og det med en blogg som handler om sykelønn og ledighetstrygd, så føler jeg at det nytter å komme gjennom lydmuren med seriøse ytringer om vanskelige temaer.





- Det hadde vært moro om alle som ønsker at blogging også skal handle om økonomi og politikk faktisk stemmer på min blogg.

