– Til mine muslimske medborgere i New York: Byen skal beskytte dere. Politiet skal beskytte dere. Vi skal bekjempe hat og fordommer, skriver ordfører i New York Bill de Blasio på Twitter.

I en annen tweet legger ordføreren ved et bilde av en nyhetsartikkel om en moskébrann i Texas.

– Det forferdelige angrepet i Quebec står ikke alene. I dag ble en moské i Texas brent ned til grunnen. Vi må stoppe dem som forsøker å splitte oss, skriver de Blasio.

Gjerningspersoner åpnet ild i en moské i Quebec by under en bønnesamling søndag kveld. Seks personer ble drept og åtte skadd. For seks av de skadde er tilstanden kritisk.

Canadas statsminister Justin Trudeau betegner angrepet som en terrorhandling.

Sikkerheten og overvåkingen, særlig rundt muslimske trossamfunn, er trappet opp i flere andre byer i provinsen Quebec som følge av angrepet, skriver CBC.