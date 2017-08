Spesialetterforsker Robert Muellers team har for første gang bedt Det hvite hus overlevere dokumenter, ifølge The New York Times.

Avisa skriver at Muellers etterforskere har bedt Trumps administrasjon sende inn dokumenter knyttet til presidentens tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Flynn, som fikk sparken bare uker etter å ha blitt utpekt til Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver grunnet kontakter med russiske myndigheter, står sentralt i den pågående etterforskningen av hva slags kontakt det har vært mellom Russland og Trumps stab under fjorårets presidentvalg.

Etterforskerne har også avhørt vitner for å undersøke om Flynn mottok hemmelige utbetalinger fra den tyrkiske regjeringen mot slutten av valgkampen i fjor, noe som tyder på at omfanget av granskingen er utvidet til Flynns finansielle disposisjoner.

Amerikanske medier melder at Mueller også sies å granske Trumps egne finanser relatert til Russland eller valget.

Trump har advart Mueller om at hans økonomiske disposisjoner må holdes utenfor og at en gransking av dem vil være å gå over streken.

