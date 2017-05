- SKRULLING: Donald Trump skal ha fortalt russere på besøk i Det hvite hus at James Comey (til venstre) var gal, og at sparkingen av FBI-sjefen lettet trykket, ifølge New York Times. Foto: Jonathan Ernst (Reuters / NTB scanpix)

New York Times: Trump sa til russerne at Comey var en skrulling

Donald Trump skal ha fortalt russere på besøk i Det hvite hus at James Comey var gal, og at sparkingen av FBI-sjefen lettet trykket, ifølge New York Times.