NFL-sjefen: Alle bør stå under nasjonalsangen

Spillerne i NFL bør stå under nasjonalsangen, heter det i en pressemelding fra NFL-sjef Roger Goodell.

– Nasjonalsangen er en viktig del av spillet vårt, sier Goodell i pressemeldingen som ble publisert av ESPN.

– Som mange av våre fans, mener vi at alle bør stå under nasjonalsangen, skriver Goodell og mener ligaen må komme seg videre fra den siste månedens hendelser.

Det startet under en oppkjøringskamp til forrige sesong, da den daværende San Francisco 49ers-profilen Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Det fortsatte gjennom hele 2016-sesongen.

Bakgrunnen var særlig politiets behandling av minoriteter. Siden har flere spillere i National Football League (NFL), øverste nivå i amerikansk fotball, valgt å følge eksempelet til den nå klubbløse quarterbacken.

Åpen diskusjon

I Goodells melding blir ikke rasisme i USA eller politibrutalitet nevnt, men det står at NFL respekterer spillernes meninger og bekymringer om sosiale problemer.

Goodell tar til orde for at ledelsen i NFL bør ha en «åpen diskusjon» om man trenger en egen plattform for spillere i ligaen til å ta opp utfordringer i samfunnet med mål om å få en forandring.

Jerry Jones, eieren av Dallas Cowboys, har sagt at spillere som ikke står oppreist under nasjonalsangen, risikerer å bli plassert på benken. Det har han høstet ros for av USAs president Donald Trump, som også har gått hardt ut mot protestaksjonen.

– Respektløs oppførsel

– Fansen burde forlate kampene når det (knelingen) skjer. Det viser mangel på respekt, har Trump uttalt.

– Ville dere ikke ha elsket det hvis NFL-eierne hadde sparket spillere som velger å vise respektløs oppførsel mot flagget vårt? Den (eieren) som tør å gjøre det, den vil bli landets mest populære person, fortsatte han på et folkemøte i Alabama for snart tre uker siden.

Søndag forlot visepresident Mike Pence en kamp i protest.

– Jeg forlot kampen ettersom verken president Trump eller jeg selv ønsker å være til stede på arrangementer som ikke respekterer våre soldater, vårt flagg eller vår nasjonalsang, skrev Pence på Twitter.

