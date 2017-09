NHO advarer mot å sette EØS-avtalen i spill

Jonas Gahr Støre utelukker ikke en eventuell utredning av dagens EØS-avtale. Nå advarer NHO.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, kunngjorde forrige måned at han ønsker seg en regjeringsoppnevnt offentlig utredning om alternativer til EØS-avtalen. Slagsvold Vedum har ikke stilt noe ultimatum, men forventer at Arbeiderpartiet (Ap) godtar et slikt utvalg.

Forrige uke uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Politisk Kvarter at han ikke utelukker en slik utredning dersom de havner i posisjon etter høstens valg.

- Jeg mener vi ikke trenger det. Vi hadde en grundig utredning i 2012, men utredninger blir vi aldri dummere av, så det er ikke det vanskeligste å være med på. Men EØS-avtalen står fast, sa Gahr Støre til NRK.

(Venstre-leder Trine Skei Grande er gjesteredaktør i Nettavisen i dag, og dette er én av sakene hun ønsker fokus på).

Advarer mot ny utredning

NHO stiller seg kritisk til en ny utredning om EØS-avtalen.

- Vi mener det er uansvarlig å sette EØS-avtalen i spill, sier avdelingsdirektør for Internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre, til Nettavisen.

- Vi ser absolutt ikke noe behov for en utredning. Vi vil advare mot alt som kan bidra til å svekke EØS-avtalen. Særlig nå som det er stor usikkerhet med Trumps politikk som vil svekke handel, og med Brexit der Storbritannia forhandler om å gå ut av EU. Da er det svært viktig at vi holder fast på EØS-avtalen, som er Norges viktigste tilknytning til EU, sier Myhre.

Slagsvold Vedum mener tvert imot at Brexit er en hovedgrunn til at det er nødvending med en ny utredning.

- Når Storbritannia går ut av EU, må det på plass en stor ny handelsavtale i Europa. Da må vi som land se på mulighetene og utfordringene med denne prosessen, sier Slagsvold Vedum til Nettavisen.

- Vi får se når Storbritannia går ut av EU om den prosessen kan styrke vår posisjon og det norske folkestyret. Enhver ansvarlig regjering må se på det. Vi må ha en regjering som står opp for norske interesser, sier han.

Viktig for norsk verdiskapning

NHO mener dagens EØS-avtale er helt avgjørende for norske bedrifter og norsk verdiskapning.

- Det er den som gjør at vi får tilgang på et stort marked på 550 millioner innbyggere, og det er der 80 prosent av den norske eksporten går, sier Myhre.

- Det som er viktig med EØS-avtalen, er at den gir like vilkår og rammer for norske og europeiske bedrifter. Så EØS-avtalen og deltagelse i EUs indre marked, som EØS-avtalen sikrer, er helt avgjørende for norsk verdiskapning, sier han.

Senest i 2012 ble det gjort en grundig utredning om EØS-avtalen og andre aspekter ved Norges forhold til EU. I rapporten kommer det tydelig fram hvilken betydning EØS-avtalen har for norsk verdiskapning.

Tore Myhre, NHO

«Nærmere 20 prosent av de sysselsatte i norsk næringsliv arbeider i dag i selskaper som er eid av aktører i EU-statene, og de står for nesten 25 prosent av verdiskapningen i norsk økonomi. Omvendt går om lag to tredjedeler av norske direkte investeringer i utlandet til EU-området, hvilket innebærer at en betydelig del av verdiskapningen i norske selskaper skjer gjennom produksjon i EU-land,» lyder rapporten fra 2012.

- Utredningen fra 2012 slo fast at EØS-avtalen har vært veldig bra for Norge. Vi vet nok om forskjeller på en frihandelsavtale og EØS-avtalen - at en frihandelsavtale vil på ingen måte sikre deltagelse til EUs indre marked, og ikke tilfredsstille norsk næringslivs behov som full tilgang, forutsigbarhet og trygghet, understreker Myhre.

- Ingen vil ut av EØS

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun har reist landet rundt og besøkt bedrifter, men har ennå ikke truffet noen bedriftseiere som vil ut av EØS. NHO sitter igjen med samme inntrykk som Venstre-lederen.

- Vi deler den erfaringen. Det aller viktigste budskapet vi hører fra bedriftene, er forutsigbarhet når det gjelder tilgang på markeder, men også for utenlandske eier som må vite at norske betingelser ligger fast. Det gjelder investeringer i Norge der man er avhengig av forutsigbare regler og rammer. Og det sørger EØS-avtalen for, både i Norge og i EU, sier Myhre.

Fakta: Fakta om EØS

* Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. * EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft i 1994. * Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene. * Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet. I fjor høst passerte antallet EU-rettsakter i avtalen 10.000. * Storbritannias beslutning om å gå ut av både EU og det indre markedet senest i 2019, har aktualisert spørsmålet om EØS-avtalens framtid.

- Sette i gang så raskt som mulig

Dersom det blir rødgrønt flertall etter stortingsvalget 11. september, er det ikke utenkelig med en ny utredning av EØS-avtalen.

- Hva tenker du om at Gahr Støre nå åpner opp for en utredning, Slagsvold Vedum?

- Det er bevisst at man drar til litt langt. Han har sin posisjon, og vi vet hva det er. Det skal bli en ny stor handelsavtale mellom Norge og Storbritannia og Storbritannia og EU. Det skulle bare mangle at vi setter i gang en utredning, sier han.

- Det vi vet, er at alle i regjering må forholde seg til at det skal på plass nye forhandlingsavtaler i Europa. Den norske regjeringen må ha en aktiv rolle i dette, og ikke vente på Brussel. Vi har opplevd at den såkalte EU-ministeren (Frank Bakke-Jensen red.anm.) har opptrådt mer som EUs minister enn som minister til Norge, sier Slagsvold Vedum.

- Hvor raskt bør en sånn utredning komme på plass?

- Vi må sette i gang så raskt som mulig, fordi forhandlingsrundene mellom EU og Storbritannia er allerede i gang. Vi må være så godt rustet som mulig. Storbritannia er tross alt vårt største eksportmarked. Vi må sikre våre interesser og vårt folkestyre, sier Slagsvold Vedum.

EØS-avtalen fylte 20 år da EU-utredningen var ferdig i 2012. Utredningen konkluderte med at EØS-avtalen kunne overleve i 20 nye år, men trakk også fram mulige hendelser som kunne forårsake endringer, som blant annet et scenario om at Island skulle melde seg inn i EU eller at forholdet mellom Sveits og EU skulle endre seg. Brexit skjedde som kjent etter utredningen.