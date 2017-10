En somalisk mann er i Hedmarken tingrett dømt til fengsel i ni år for å ha forsøkt å drepe en kvinne i Moelv.

Han må også betale 300.000 kroner i oppreisning, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Kvinnen ble påført livstruende skader da hun ble angrepet i leiligheten sin 8. desember i fjor. Retten mener det er bevist at mannen sto bak knivangrepet, og at motivet trolig var at kvinnen ikke ville være kjæresten hans. (©NTB)

Mest sett siste uken