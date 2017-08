Noah anmelder Os kommune for svanedrap

Vil ha politiet til å etterforske avlivingen av kjendis-svanen «Havnesjefen».

Det er selve avlivingsmetoden som er anmeldt, opplyser Noah til Nettavisen.

Ifølge informasjonen dyrevernorganisasjonen har tilgang til var svanen avlivet med et slag i nakken.

– Vi er også imot selve avlivingen, men vi har valgt å fokusere på metoden i anmeldelsen, sier veterinær og leder Siri Martinsen i Noah til Nettavisen.

Anmeldelsen ble levert Vest politidistrikt tirsdag kveld.

Fraktet til kontor og avlivet

– Svaner er store dyr. Det å slå et stort dyr i hodet er ikke alltid spesielt vellykket. Det er derfor det er restriksjoner på det med tanke på avliving av hunder og katter. Dyrene skal være veldig små for at det skal være lov til det, fortsetter Martinsen.

Hun mener knoppsvanehannen skulle vært bedøvet før den ble avlivet, og viser til at fuglen tidligere har vært veterinærbehandlet og bedøvet.

«Før avlivingen var svanen fanget inn og fraktet til et kontor hvor den

den ble 'kakket i hodet med noe tungt'», heter det i anmeldelsen fra Noah.

Noah-lederen forteller at organisasjonen også har en klage inne på selve avlivingen. Denne er sendt Fylkemannen i Hordaland.

ANMELDER OS KOMMUNE: Siri Martinsen er leder i dyrevernorganisasjonen Noah.



– Denne saken er et uttrykk for norsk politikk overfor ville dyr generelt, og det er slik at enkeltsaker blir den arenaen folk mener at ville dyr må vike overfor menneskelige aktiviteter. Saken er ikke tatt ut av proporsjoner. Dette er et helt legitimt uttrykk for at ville dyr i for stor grad blir fortrengt av menneskelige interesser, Siri Martinsen i Noah.

Ordfører: – Kunne vært løst annerledes



Fungerende ordfører Laila Reiertsen kjente ikke til anmeldelsen når Nettavisen ringer, og vil ikke kommentere den ytterligere.



– Vi må forholde oss til dette når det kommer en anmeldelse, sier hun til Nettavisen.



– Tror du noe kunne vært løst annerledes?



– Ja, det kunne det helt sikkert. Det er alltid det. Dette er noe vi skal se på når alle er tilbake fra ferien, sier Reiertsen.



Hun medgir at saken har vokst ut av proporsjoner.



– Det ene har tatt det andre. Vi er mennesker og det er mye føleri knyttet til dette. Det jeg skulle vært foruten er alle truslene og ærekrenkelsene som er kommet inn og som jeg har anmeldt, sier Reiertsen.

Gikk til angrep



Kjendis-svanen som altså gikk under navnet «Havnesjefen» har over lang tid skapt trøbbel i havnebassenget i Os. Da den i slutten av juni dro en barnehagejente under vann, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlives.

Det siste angrepet skjedde onsdag i forrige uke. Da gikk knoppsvanen til angrep på en 16 år gammel jente. Svanen skal ha hakket etter jenta og gått løs på både henne og båten hun satt i.

