NOAS: - Avviste asylsøkere utgjør ikke noen spesiell terrorfare

Usbekeren Rakhmat Akilov (39), som skal ha begått terrordåden i Stockholm før helgen, fikk avslag på asyl i fjor sommer.

Mandag sa forskere at 17. mai-feiringen kan være et mulig terrormål i Norge. Søndag ble terrornivået her til lands oppjustert av Politiets Sikkerhetstjeneste.

Leder Ann-Magrit Austenå i NOAS avviser imidlertid at man bør være spesielt obs på avviste asylsøkere som mulige terrorister.

– Det er ingenting i historikken som tyder på at det er en spesielt utsatt gruppe, sier hun til NTB.

- Større fare med de som har opphold

Hun sier terror i hovedsak utføres av folk som har statsborgerskap i landet de angriper, og mener man bør være opptatt av faren for radikalisering og rekruttering til terror mer generelt.

– Det store flertallet av asylsøkere har nettopp flyktet fra konflikt, krig og terror. Det er mye større fare med mennesker som har opphold i vestlige samfunn, men som opplever og definerer seg som på siden av det, sier hun.

Austenå sier avslag på asylsøknaden fører til depressive reaksjoner og motløshet, heller enn aggresjon.

Siktet etter terrorlovgivning

Lørdag ble en 17 år gammel gutt pågrepet med en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo sentrum. Han er russisk statsborger som fikk oppholdstillatelse i Norge i 2010.

17-åringen ble søndag siktet etter straffelovens paragraf 142 a), i kapittelet om terrorlovgivning. Øvre strafferamme er 15 års fengsel.

Mannen nekter straffskyld etter siktelsen, opplyser hans forsvarer Aase Karine Sigmond.