ANNONSE

Noas samlet inn over fire millioner kroner i fjor med god drahjelp fra Kristoffer Joner i en anti-Listhaug-kampanje.

Organisasjonen brukte tvangsutsendte Masoud Mousavi (7) i kampanjen, men har avslått å gi familien rettshjelp, ifølge TV 2. Noas har heller ikke rettet noen takk til familien.

Les også: Stavrum: Asyl-kritikk var skjult reklame

- Belastende

Familien Mousavis advokat Sigrid Broch mener familien ikke har fått noe igjen etter å ha blitt brukt som symbol på Sylvi Listhaugs politikk.

– Heller tvert imot. De fikk masse oppmerksomhet i mediene, som var belastende for familien. I tillegg har pengeinnsamlingen de drev med til sin sak, muligens lidd av at folk misforstod, og trodde at penger som gikk til Noas gikk til dem, noe det ikke gjorde i det hele tatt, sier advokat Broch.

Iføgel TV 2, hadde ikke Noas noen tro på at familien Masoud ville vinne fram mot UNE.

Tar ikke selvkritikk

Noas tar ikke noe selvkritikk og avviser at familien ble brukt:

– De frontet ikke noen aksjon. Det var det Kristoffer Joner som gjorde. Jeg oppfatter at denne aksjonen primært var en reaksjon på Sylvi Listhaugs generelle omtale av retur av barnefamilier, sier Noas generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Dette innlegget av Kristoffer Joner, satt i scene av reklamebyrået Anorak, tok helt av før jul i fjor.

Har du sett denne videoen?