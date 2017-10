Nobels fredspris for 2017 er tildelt ICAN

Nobels fredspris tildeles Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen kunngjør årets Nobels fredspris på Nobelinstituttet fredag formiddag.

- Nobelkomiteen har bestemt å tildele Nobels fredspris for 2017 til ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

- Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Reiss-Andersen.

- Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i 60 land.

Nettavisen snakket med den norske ICAN-lederen senest torsdag.

- Jeg tviler, men man vet jo aldri, sa den norske ICAN-lederen Anne Marte Skaland.

ICAN har vært helt sentrale med å tilrettelegge for FNs atomvåpenforbud, som ble vedtatt i juli i sommer. Norge samt de øvrige NATO-landene og atommaktene stemte imidlertid imot vedtaket.

Fredsprisen anses å være verdens mest prestisjefylte pris, og kunngjøringen tiltrekker seg alltid en samlet verdenspresse.

Det siste tiåret har det vært flere omstridte priser til blant annet den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, EU og USAs tidligere president Barack Obama.

Kampanjen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

- Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.

- Atomvåpen utgjør en konstant trussel mot menneskeheten og alt liv på jorden. Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen. Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, la hun til.

I forkant av årets kunngjøring, har det vært spekulert på at prisen vil gå til Mohammad Javad Zarif (Irans utenriksminister) og Federica Mogherini (EUs utenrikssjef) for deres innsats med den iranske atomavtalen.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, har også blitt nevnt som en het kandidat. Videre ble Tyrkias eldste avis, Cumhuriyet, og avisens sjefredaktør og spaltist, Can Dündar, løftet opp som en mulig prisvinner.

Andre kandidater er De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (ECOWAS), det syriske sivilforsvaret De hvite hjelmene og deres leder Raed al Saleh og den saudiarabiske aktivisten Raif Badawi.

Pave Frans, den kongolesiske legen Denis Mukwege, samt den russiske opposisjonsavisen Novaya Gazeta og den russiske menneskerettsaktivisten Svetlana Gannusjkina, har vært gjengangere som fredspriskandidater.

* Fredsprisen er en av fem priser innstiftet av den svenske vitenskapsmannen og industrimagnaten Alfred Nobel i hans testamente. * Prisen skal ifølge testamentet gå til «den som har virket mest eller best for folkenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer samt organisering og utbredelse av fredskongresser». * Mens utdelingen av de øvrige nobelprisene ble lagt til svenske institusjoner, ble oppgaven med å dele ut fredsprisen tillagt en komité på fem personer oppnevnt av det norske Stortinget. * Fredsprisen ble første gang utdelt i 1901. * I 2017 er til sammen 318 personer og organisasjoner foreslått som kandidater til Nobels fredspris. NTB

