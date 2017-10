Nobels litteraturpris til Kazuo Ishiguro

Årets nobelpris i litteratur går til britisk stjerneforfatter.

Kazuo Ishiguro (62) er en japansk født britisk romanforfatter.

Han er kjent for bøkene «The Remains of the Day» som ble filmatisert i 1993 med Anthony Hopkins i hovedrollen, og «Never Let Me Go» som ble laget film av i 2010.

Begge bøkene er oversatt på norsk med titlene «Resten av dagen» og «Gå aldri fra meg».

«The Remains of the Day» har vunnet den prestisjetunge Bookerprisen. Filmen var nominert til åtte Oscar, inkludert beste film.

Hans siste bok, «The Buried Giant», kom på norsk i fjor under tittelen en «En kjempe begravd».

Svenska Akademien viser i sin begrunnelse til at Ishiguro i sine romaner viser en stor følelsesmessig styrke, og at han har avdekket den avgrunn som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden.

