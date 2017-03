Nokas-raner skal lede travklubb

ANNONSE

(Glåmdalen): Kjell Alrich Schumann skal løfte Åsnes og Hof Travklubb opp på et nytt nivå. Som nyvalgt leder vil han at klubben skal vokse.

Schumann har sittet i styret i travklubben i flere år, og før årsmøtet var det enighet om at han skulle lede klubben videre.

Les også: Schumann: – Nokas-utbyttet blir aldri tilbakebetalt

Fakta: Nokas-ranet

* NOKAS – Norsk Kontantservice i Stavanger – ble ranet 5. april 2004. * Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner. Dette er norgeshistoriens største ran. * Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. * 15 menn er dømt for å ha vært med på eller medvirket til ranet: * David Toska – 18 års fengsel. * Kjell Alrich Schumann – 16 års forvaring med en minstetid på 10 år. * Erling M. Havnå – 16 års fengsel. * Lars-Erik Andersen – 9 års fengsel. * Metkel N. Betew– 16 års forvaring med en minstetid på 10 år * Ridvan Halimi – 15 års fengsel. * Ikmet Kodzadziku – 13 års fengsel. * Alf Henrik Christensen – 11 års fengsel * Dan Pettersen – 11 års fengsel * Johnny Thendrup – 13 års fengsel * Thomas Thendrup – 14 års fengsel. * Thomas Ingebrigtsen – 4 års fengsel, hvorav 3 år og seks måneder betinget. * William Pettersen – 4 års fengsel. * Jusuf Hani flyktet til utlandet etter ranet, men meldte seg for norsk politi i 2009. Dømt til seks og et halvt års fengsel i 2010. * En NOKAS-vekter som ga Toska innsideinformasjon, ble i 2008 dømt til tre års fengsel. (©NTB)

Schumann forteller til Glåmdalen at han har ambisjoner om at klubben skal vokse igjen, og at han skal få til dette som leder.

– Vi har 40 medlemmer nå, og har fått flere den siste tiden. Jeg ser i de gamle bøkene at vi har vært oppe i det dobbelte, sier Schumann, som selv startet med travhester hjemme på Finnskogen etter at han slapp ut fra forvaring for Nokas-ranet.

Fortid er fortid

Schumann er dømt for å ha drept politimannen Arne Sigve Klungland under Nokas-ranet i 20004.

Nå ser han framover også med travklubben, og lar fortid være fortid. Slik føler han at folk i nærmiljøet også tenker, og derfor tok han på seg ledervervet i travklubben.

– Jeg er klar for å løfte travklubben opp igjen, og det skal være muligheter for å revitalisere Åsnes og Hof Travklubb. Først må vi få se på baneforholdene i Hof og gjerne få til mer aktivitet der igjen. Det er ikke bare vi her lokalt som sliter med rekruttering og medlemstall. Vi må snu utviklingen og få opp medlemstallet, mener Schumann.

Han er klar til å ta imot innspill til aktiviteter og hva som skal til for å markedsføre klubben igjen. Han ser blant annet for seg en «reklamevegg» på travbanen der firmaer og bedrifter som har bidratt, får navnet sitt.

– Travmiljøet er ikke så aktivt som det var en gang. Men får vi gjort noe med travbanen og sjekket grunnen der, fylt på mer grus og arrangert noen stevner og treff, så vil det hjelpe, sier Schumann til Glåmdalen.

2004: Under Nokas-ranet i Stavanger i 2004 ble politimannen Arne Sigve Klungland drept mens han var på jobb. Foto: Scanpix





Snekring og hest

Han ser blant annet for seg stevner med ponnier. Han er i ponnimiljøet i Stavanger gjennom ungene sine der, og ser at dette er veldig populært. Slik vil han gjerne få til i Åsnes også.

Schumann har i dag fem travhester hjemme på bruket hos foreldrene på Åsnes Finnskog. En av dem, en to år gammel hingst, er i gang med å bli trent opp for et mønstringsløp til sommeren. I tillegg har han to hopper med franske aner som han har veldig stor tro på.

– Det går mye i hest her om dagen. I tillegg prøver jeg å snekre litt også. Og jeg er på offensiven for Åsnes og Hof Travklubb, og nå vil jeg at de unge med hest skal få slippe til, sier Kjell Alrich Schumann, og håper det ikke tar for lang tid før det er stevne i Hof igjen.

Les flere saker fra Glåmdalen her!