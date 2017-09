Nord-Koreas atomvåpen hindrer angrep og sørger for fred på den koreanske halvøya, ifølge en nordkoreansk ambassadør.

Under et økonomisk forum i Vladivostok i Russland sa Kim Yong-jae, som leder den nordkoreanske delegasjonen, at USA har skylden for at spenningen i konflikten har tatt seg opp. Yong-jae er Nord-Koreas ambassadør til Russland.

– Vi har et kraftig kjernefysisk virkemiddel som gir oss en mulighet til å motvirke angrep fra alle deler av verden og sørge for fred og stabilitet på den koreanske halvøya, sa han ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Putin diskuterte onsdag atomstriden med Sør-Koreas president Moon Jae-in i Vladivostok og understreket at Russland ikke godtar at regimet i Pyongyang har atomvåpen i sitt arsenal.

Både Japan og Sør-Korea forsøker nå å overbevise også Russland om at presset mot Nord-Korea må skjerpes.

– Verdenssamfunnet må samle seg om å presse Nord-Korea så hardt som mulig, sa Japans statsminister Shinzo Abe torsdag.