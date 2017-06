Nord-Korea sendte opp flere missiler torsdag morgen

ANNONSE

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet og japanske myndigheter oppgir at nabolandet avfyrte en rekke uidentifiserte prosjektiler som de antar er ballistiske missiler som kan brukes mot fartøy.

Oppskytingene skjedde i nærheten av Wonsan i Gangwon-provinsen.

De er de siste i en rekke lignende prøveoppskytninger Nord-Korea har foretatt, selv om FN har innført en rekke sanksjoner og resolusjoner mot landet som følge av rakettprogrammet. Dette er den fjerde missiltesten regimet har foretatt på mindre enn fem uker.

FNs sikkerhetsråd vedtok sist fredag enstemmig en resolusjon utarbeidet av USA om på nytt å svarteliste 15 nordkoreanske tjenestemenn og fire selskaper som svar på serien med prøveoppskytinger.

Les: Norge innfører økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea

Gir seg ikke

Så sent som sist søndag karakteriserte nordkoreanske myndigheter de siste FN-sanksjonene som «ondsinnede» og sverget at de ville fortsette med sine missil- og atomvåpenprogrammer.

- Nord-Korea har intensivert sine missilprøver ... for å promotere et bilde til verden om at internasjonale sanksjoner aldri kan bringe landet ned i knestående. Regimet uttrykker også misnøye over at en amerikansk atomubåt har ankommet Sør-Korea, sier Yang Moo-Jin, som er professor ved Universitetet for nordkoreanske studier.

Den 6.900-tonn tunge USS Cheyenne, som har base i Pearl Harbor, ankom Busan tirsdag. USA har trappet opp sitt nærvær de siste månedene som svar på det amerikanerne anser som aggressive utspill fra Nord-Korea.

To amerikanske hangarskip og deres eskortefartøy har utført marineøvelser i Japanhavet de siste to ukene i en maktdemonstrasjon rettet mot Nord-Korea.

Les: Japan varsler handling etter nordkoreansk oppskyting

Langtrekkende missil

I begynnelsen av mai foretok regimet det som syntes å være en oppskyting av en missil med den lengste rekkevidden som til nå er registrert for nordkoreanske, ballistiske raketter.

Nord-Korea har gjennomført to atomprøvesprenginger og sendt opp dusinvis raketter siden begynnelsen av fjoråret i sitt forsøk på å utvikle et kjernefysisk våpen som kan nå USA. De nærmeste punktene i USA ligger over 3.000 kilometer unna Nord-Korea, mens de nærmeste befolkede delstatene, Hawaii og Alaska ligger minst 5.000 kilometer unna. Lengste rekkevidde mål for ballistisk missil fra Nord-Korea er så langt 500 kilometer.

Det amerikanske forsvaret har på sin side allerede gjennomført en planlagt testnedskyting av et interkontinentalt ballistisk missil og var fornøyd med resultatet.

Nord-Korea på sier de trenger atomvåpen for å forhindre et amerikansk angrep. Kina, landets eneste store allierte, ønsker samtaler og ikke flere sanksjoner. Men USA er bare villig til å gå inn i forhandlinger hvis missiloppskytingene og atomprøvesprengninger opphører.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her