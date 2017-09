Nord-Korea sier de gjennomførte vellykket test av hydrogenbombe

Japans statsminister Shinzo Abe betegner prøvesprengningen som «fullstendig uakseptabel».

Nord-Korea har kunngjort at de har gjennomført en «fullstendig vellykket» test av en hydrogenbombe, ifølge statlig nordkoreansk TV.

Videre sier de at bomben kan bli festet til de nye interkontinentale ballistiske raketten (ICBM) de har utviklet.

Det koreanske nyhetsbyrået KCNA melder at testen, som fant sted klokken 12 nordkoreansk tid (5.30 norsk tid), ble gjennomført for å «undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten» til teknologien sin.

Kunngjøringen kommer kort tid etter at det ble meldt om et jordskjelv ved Nord-Koreas område for testing av kjernefysiske våpen.

Kraften av jordskjelvet tyder på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den de testet i fjor, ifølge japanske eksperter. Sørkoreanske eksperter slår fast at den var mellom fem og seks ganger kraftigere.

Kraften til den forrige bomben ble målt til 10 kilotonn, tilsvarende 10.000 kilo TNT.

Japan bekreftet

Tidligere søndag bekreftet japanske myndigheter at Nord-Korea hadde gjennomført en kjernefysisk test.

– Regjeringen bekrefter at Nord-Korea gjennomførte en kjernefysisk test, etter at vi har gått gjennom informasjon fra værvarslingstjenesten og annen informasjon, sier den japanske utenriksministeren Taro Kono.

Videre sier han at regjeringen nedla en protest ved den nordkoreanske ambassaden i Beijing før bekreftelsen, der de kaller enhver kjernefysisk test «fullstendig utilgivelig».

Forsvarsminister Itsunori Onodera sier departementet har sendt ut «snifferfly» som kan registrere radioaktivt nedfall.

–Vi skal gjøre vårt beste for å samle informasjon, sier han.

Brende: - Kan få katastrofale følger



Utenriksminister Børge Brende sier til NRK søndag morgen at dette er svært alvorlig og fullstendig uakseptabel.

- Denne type kjernevåpen kan få katastrofale følger. Nå må Sikkerhetsrådet i FN fordømme dette og innkalle til et hastemøte for å se på hvordan verdenssamfunnet skal reagere, sier Brende.

- At et lite fattig land som Nord-Korea skal utvikle atomvåpen og skremme naboene på denne måten, er helt uakseptabelt. Hva vil de oppnå med dette, det må vi prøve å finne ut av, sier Brende.

– Fullstendig uakseptabelt

Bekreftelsen kommer kort tid etter at kinesiske og amerikanske geologer slo fast at et jordskjelv, eller en eksplosjon, målt til styrke 6,3 hadde funnet sted ved Nord-Koreas område for kjernefysiske prøvesprengninger.

Militære kilder i Sør-Koreas opplyste at det er målt et jordskjelv til styrke 5,6 i Nord-Korea, noe de senere oppjusterte til 5,7.

Japans statsminister Shinzo Abe betegner prøvesprengningen som «fullstendig uakseptabel».

Ikke lenge etter det første skjelvet ble det registrert ytterligere et skjelv nær det samme området. Dette ble målt til en styrke på 4,6. Ifølge kinesiske myndigheter er det andre jordskjelvet sannsynligvis en «kollaps». Sørkoreanske meteorologer sier på sin side at dette etterskjelvet ikke fant sted.

Den sørkoreanske værvarslingstjenesten melder at den uvanlige seismiske aktiviteten skjedde i Kilju i den nordlige Hamgyong-provinsen.

Hydrogenbombe

Nord-Korea har utviklet en hydrogenbombe som kan festes til den nye interkontinentale raketten landet har utviklet, meldte det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA søndag.

Hydrogenbomber, eller H-bomber, er langt kraftigere enn de relativt sett enkle kjernefysiske våpnene Nord-Korea antas å ha prøvesprengt så langt.

Men det er fortsatt uklart om nordkoreanerne har lyktes med å forminske sine våpen, og om de har en hydrogenbombe som fungerer. Ifølge landets statlige nyhetsbyrået har Nord-Koreas leder Kim Jong-un inspisert et slikt våpen ved landets kjernevåpeninstitutt.

KCNA skriver at Kim uttalte at hydrogenbomben var «et kjernefysisk våpen med supereksplosiv kraft laget ved egen innsats og teknologi».

Ytterligere press

Japans statsminister Shinzo Abe og USAs president Donald Trump er enige om å legge ytterligere press på Nord-Korea for å få regimet til å endre sin politikk.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.

Det var den tredje samtalen mellom de to lederne siden myndighetene i Pyongyang sist tirsdag fyrte av et ballistisk missil over den japanske øya Hokkaido.

Trump har tidligere advart med «ild og vrede» mot Nord-Korea, og uttalt at Washingtons våpen er «ladede og klare».

