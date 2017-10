Nord-Korea: Slik prøvde CIA å drepe Kim Jong-un

Regimet anklager nok engang USA for attentatsplaner mot Kim Jong-un.

Nord-Koreas statsstyrte nyhetsbyrået, KCNA, hevder den amerikanske etterretningstjenesten CIA forsøkte å drepe landets leder tidligere i år.

KCNA hevder CIA forsøkte å likvidere Kim Jong-un med enten kjemiske eller biologiske våpen, skriver Newsweek.

- Fanget og avslørt

KCNA, som anses å være en ren propagandakanal for regimet, meldte følgende: «I mai i år ble en gruppe avskyelige terrorister - som infiltrerte landet vårt på ordre fra amerikanske CIA og Sør-Koreas marionett-etterretningstjeneste med det formål om å utføre statssponset terrorisme mot vårt hovedkvarter med biologiske substanser og kjemikalier - fanget og avslørt.»

«Dette viser USAs sanne ansikt som de virkelige terroristene,» fortsetter meldingen.

Videre anklager nyhetsbyrået USA for å «endre fargene» sine som en «kameleon» for å styrte regjeringer i andre land. KCNA beskylder USA for å bruke krigen mot terror som et påskudd til å rettferdiggjøre interveneringen i Afghanistan, Irak og Libya.

I mai i år kom Nord-Korea med en tilsvarende beskyldning om at USA og Sør-Korea sto bak et mislykket attentat mot Kim Jong-un. CIA ville den gang ikke kommentere påstanden.

Nord-Korea er kjent for å komme med omstridte uttalelser som ikke lar seg verifisere.

Kvinnene Siti Aisyah og Doan Thi Huong er tiltalt for å ha smurt Kim Jong-nam i ansiktet med nervegift, noe som resulterte i at han falt død 20 minutter senere.

Fant nervegift i øyet

Anklagen fremmes samtidig som at det har kommet fram nye opplysninger om attentatet mot den nordkoreanske lederens halvbror, Kim Jong-nam.

Kim Jong-nam ble drept i et angivelig attentat på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i år. Kjemiker Raja Subramaniam måtte tirsdag vitne i rettssaken mot de to kvinnene som er tiltalt for drapet.

Subramaniam sa at han fant ren nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene. Kjemikeren kunne ikke si om dosen var den direkte årsaken til at Kim døde, men han sa den var 1,4 ganger dødelig dose.

Kim Jong-nam ble drept av nervegass på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar i år. Mandag møtte to kvinner i retten, tiltalt for drapet.

Nekter straffskyld

Rettssaken mot de to kvinnene som nekter straffskyld, ble innledet mandag forrige uke. Kvinnene er tiltalt for å ha smurt Kim i ansiktet med giften, noe som resulterte i at han falt død 20 minutter senere.

Det er satt av to måneder til rettssaken. Om kvinnene blir kjent skyldig i drapet, kan de bli dømt til dødsstraff.

Nord-Korea har hevdet at Kim døde av hjerteinfarkt. Flere mener agenter fra Nord-Korea sto bak drapet.

