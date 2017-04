Verken USAs president Donald Trump eller Nord-Koreas leder Kim Jong-un er nådig i sin retorikk mot hvernadre. Ekspert tviler imidlertid på at noen av dem er villig til å gå til krig. Foto: Fotomontasje NTB scanpix

Nord-Korea varsler atomangrep ved provokasjon

Samtidig som USAs krigsflåte fortsetter i retning Korea-halvøya, varsler Nord-Korea at det er rede for et atomangrep ved tegn på amerikansk provokasjon.