Fylkesmannen har ført en tilsynssak mot sykehuset i etterkant av politietterforskningen i saken.

Bakgrunnen er at i alt seks kvinner anmeldte Nordlandssykehuset for å ha feiltolket celleprøver så mange ganger at de til slutt utviklet livmorhalskreft.

I sin avgjørelse konkluderer Fylkesmannen med at Nordlandssykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven.

De sakkyndige har merket seg avvik fra den såkalte Kvalitetsmanual for helsepersonell, men disse avvikene er ifølge Fylkesmannen ikke så omfattende at virksomheten vurderes å ha vært faglig uforsvarlig.

– De aktuelle kvinnene har vært uheldige ved at flere unormale celleprøver har vært tolket som normale. Både screeningens lave sensitivitet og type livmorhalskreft kan ha vært medvirkende til dette, heter det videre i avgjørelsen.

Politisaken mot sykehuset ble henlagt høsten 2016. Da hadde Statens helsetilsyn, på bakgrunn av en sakkyndigrapport, anbefalt å ikke ilegge Nordlandssykehuset foretaksstraff.

Ifølge Avisa Nordland har 43 kvinner fått erstatning av Norsk pasientskadeerstatning på grunn av feilbehandling eller -diagnostikk av livmorhalskreft i perioden 2012–2016. Åtte av disse pasientene sogner angivelig til Nordlandssykehuset.

