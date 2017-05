Nordmann arrestert og dømt etter å ha slått kvinnelig flyansatt

ANNONSE

Nordmannen Isam Abduljabbar Mankhi Al-Kuhaili (55) ble så sint da han fikk høre at flyavgangen hans var innstilt at han gikk opp på bagasjehåndteringssystemet og klappet til en kvinnelig ansatt.

Al-Kuhaili ble anholdt og senere dømt for handlingen, men han slapp fengsel.

Ifølge Daily Mail skal han ha ropt noe på arabisk før han slo kvinnen. Den flyansatte hadde nettopp fortalt ham at flyavgangen fra Sydney til Melbourne var innstilt. Hendelsen skjedde 21. april.

Onsdag 10. mai møtte Al-Kuhaili i retten, Waverley Local Court, hvor dommer Lisa Stapleton dømte ham for overfall, men uten å gi ham fengsel.

Al-Kuhaili forklarte til retten at han skulle møte sin søster som var svært kreftsyk. Hun døde på et sykehus i Sydney før han rakk frem. Ifølge forsvareren var Al-Kuhaili svært nedfor og han har i tillegg slitt med paranoia og depresjon.

Han fortalte retten at han trodde grunnen til at han ikke fikk fly videre med et annet fly samme dag var hans religiøse tro.

Den 26-år gamle kvinnelige flyansatte han slo til, som forøvrig er muslim, var tydelig oppbragt etter hendelsen, ifølge rettsdokumenter.

- Hun er heldig som unngikk varige skader, noterte dommer Stapleton.

Al-Kuhaili ble arrestert på flyplassen og bragt til Mascot-politistasjon der han ble formelt siktet.

Etter å ha blitt løslatt mot kausjon senere samme dag, dro Al-Kuhaili tilbake til flyplassen og prøvde å bestille ny billett hos Tigerair. Flyselskapet nektet og kontaktet i tillegg politiet.

I en uttalelse sier flyselskapet at det har nulltoleranse overfor upassende oppførsel.