Table Mountain - med restaurant- og shoppingkvarteret Waterfront i forgrunnen - et et kjent mål for turister i Cape Town. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Nordmann reddet ned fra Table Mountain i Sør-Afrika

En 67 år gammel norsk kvinne måtte reddes ned fra Table Mountain i Cape Town med helikopter etter at hun falt og skadet seg torsdag.