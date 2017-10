Nordmenn med utenlandsk partner mister kontantstøtte

- Det er urettferdig og provoserende at jeg blir fratatt muligheten til å få kontantstøtte og få kunne være hjemme med barnet mitt, sier Vanja Brox.

En lovendring gjør at begge foreldre må ha minst fem års medlemskap i folketrygden for at den som er hjemme med barnet skal kunne motta kontantstøtte.

Regjeringen gjør for å få flere innvandrere i jobb, og for at flere skal velge å ha barna i barnehage.

Norske Vanja Brox fortviler:

– Jeg er jo født og oppvokst i Norge, og har betalt skatt i alle år. Jeg kan ikke forstå at jeg skal hindres i å motta kontantstøtte for å være hjemme med mitt barn kun fordi min mann er av utenlandsk opphav, sier hun til NRK.

Hennes mann, Alaa Amar har bodd i Norge siden september 2012, og har fått tilslag om norsk statsborgerskap.

- Det er et paradoks at mannen min har bodd lenge nok til å få tilslag om norsk statsborgerskap, men samtidig så oppfyller han ikke kravene til å motta kontantstøtte. Man skulle tro at de reglene er litt mer samkjørte, mener hun.

7.500 kroner per måned

Ifølge Nav, kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.

Ordlyden i regelendringen fra 1. juli er slik:

«Fra 1. juli 2017 må du i tillegg ha minst 5 års medlemskap i folketrygden. Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i 5 år. Når NAV vurderer vilkåret om medlemskap, skal trygdeperioder i et annet EØS-land også regnes med. Du må selv innhente dokumentasjon fra de aktuelle EØS-landene som har registrert dine trygdeperioder. Hva som kvalifiserer som trygdeperiodene varierer fra land til land. Det kan for eksempel være bosted, arbeidsperioder eller begge deler.»

