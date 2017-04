ANNONSE

Det var på grunn av de fire døtrene at Parwin endte opp i Norge. Hun ville at de skulle slippe å leve det livet hun forteller hun ble tvunget inn i 14 år gammel: Hun måtte slutte på skolen og ble giftet bort til en mann som var over 30 år eldre, som kone nummer to. Det skriver Aftenposten onsdag.

30-åringen har fått asyl i Norge fordi hun rømte fra et voldelig tvangsekteskap.

Les: Sterke reaksjoner etter «Den norske islamisten»

Men da hun søkte om å få familiegjenforening med døtrene som hun etterlot hos en slektning i Pakistan, fikk hun avslag fra både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Årsak: Hun kan ikke dokumentere at hun har del i foreldreansvaret. Og hun har ikke fremlagt samtykke fra barnas far, som hun har flyktet fra.

Les: Pisket fordi hun sto for nærme kjæresten sin

I avslaget viser UNE til afghansk shariabasert lovgivning, som slår fast at barn automatisk blir mannens eiendom, skriver Aftenposten.

Afghanistan-ekspert Karina Standal ved Senter for utvikling og miljø i Oslo reagerer på de umulige kravene som stilles til kvinnen og mener døtrene kan være i fare hvis far tar saken i egne hender.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her