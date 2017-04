Norge for farlig - fransk domstol stanset asylretur til Norge

ANNONSE

En 23 år gammel afghansk asylsøker som kom til Norge i 2015 og fikk avslag på søknaden, dro til Frankrike og søkte der i stedet. Også der fikk han avslag, og myndighetene besluttet at han skulle sendes tilbake til Norge, ettersom det var her han hadde søkt først.

Men tidligere i april ble returen til Norge stanset av en forvaltningsdomstol i Lyon. Retten mente mannen ville være i fare i Norge, fordi han sannsynligvis ville ble sendt til Afghanistan, noe dommeren mener vil være et brudd på menneskerettighetene, skriver Dagsavisen.

Les: Helga Byfuglien: - Vi har et ansvar for å dele

- Den franske dommeren mener det er åpenbart at Norges vedtak er galt. Jeg kan ikke huske å ha sett en domstolsavgjørelse som anser det for risikabelt å sende tilbake til Norge fordi vedkommende er utsatt for forfølgelse i Afghanistan, sier asyladvokat Halvor Frihagen.

Verken Justisdepartementet eller Utlendingsdirektoratet vil kommentere den konkrete saken, men statssekretær Torkil Åmland (Frp) sier norske myndigheter følger sikkerhetssituasjonen i Afghanistan nøye og vurderer asylpraksisen i lys av dette.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Fått med deg denne?