Norge har bedt Hellas om å ta imot 20 asylsøkere

Norge har hatt full stans av asylreturer til Hellas siden oktober i 2010.

I begynnelsen av juni besluttet Justis- og beredskapsdepartementet å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om å gjenoppta de omstridte returene av asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin-avtalen.

Dublin-avtalen innebærer at asylsøkere kan tilbakesendes og få asylsøknaden behandlet i det Schengen-landet de ankom først, som i dette tilfellet er Hellas.

Nettavisen får opplyst av Justisdepartementet at UDI har siden 1. juli sendt cirka 20 anmodninger til Hellas om tilbakekallelse.

Ingen av de aktuelle asylsøkerne har så langt fått asylsøknaden sin behandlet i noe europeisk land.

Kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, Andreas Skjøld-Lorange, understreker at instruksen «innebærer at UDI fortsatt må foreta konkrete vurderinger i hver enkelt sak, og vurdere om det er nødvendig å innhente garantier fra greske myndigheter».

Har vært full stans i syv år

Grekerne har om lag to måneders frist på å svare, hvilket innebærer at de første returene kan igangsettes allerede i neste måned, midt i innspurten av valgkampen.

Norge har hatt full stans av asylturer til Hellas siden oktober i 2010. Bakgrunnen er en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol som «konkluderte med at overføring til Hellas etter Dublin-regelverket ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Årsaken var kritikkverdige forhold i det greske asylsystemet».

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Hun mener det er urimelig av Norge å sende asylsøkere tilbake til Hellas.

- Urimelig å returnere asylsøkere

NOAS mener i utgangspunktet det er urimelig å returnere asylsøkere fra Norge, hvor det er overkapasitet i mottak, til et overbelastet og ikke-vintersikkert mottaksapparat i Hellas.

NOAS-sjefen sier det er helt avgjørende at Norge får garantier om at asylsøkernes rettigheter og grunnleggende behov blir godt nok ivaretatt av Hellas, før de eventuelt returneres.

- Det er veldig viktig at norske myndigheter får individuelle garantier fra greske myndigheter om at det faktisk er mottak og en asylprosess som venter på dem, særlig da at denne mottakssituasjonen tilfredsstiller minimumskrav og er vintersikker, og at garantien fra greske myndigheter kvalifiserer for særlig sårbare asylsøkere som enslige kvinner med barn og dem som er rammet av sykdom, sier generalsekretær for Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, til Nettavisen.

- Hvordan er mottakssituasjonen i Hellas nå?

- Ute på øyene er mottakssituasjonen helt kritisk. På fastlandet er det fortsatt mangelfullt. Vi går inn i en høst og vinter. og så vidt jeg vet er det ikke gjort noen utbedringer og vintersikring av mottakene i Hellas, sier Austenå.

Asylsituasjonen i Norge er langt mindre presset enn den var i 2015 og 2016, da flyktningstrømmen var på sitt verste. Nettavisen får opplyst fra UDI at til sammen 17 mottak er planlagt nedlagt i 2017.

- Hva er poenget med dette?

Seniorrådgiver ved Flyktninghjelpen, Pål Nesse, understreker at Dublin-forordningen ikke forplikter et land til å sende tilbake asylsøkere til første ankomstland.

- Norge har relokalisert asylsøkere fra Hellas til Norge i henhold til EUs relokaliseringsordning. I lys av det blir det veldig rart at nå som vi har sluttet å frakte asylsøkere fra Hellas, begynner vi å sende asylsøkere tilbake til Hellas, sier Nesse til Nettavisen.

Norge vedtok i desember 2015 å ta imot 1500 av de 160.000 asylsøkerne som er besluttet fordelt til ulike europeiske land gjennom EUs relokaliseringsprogram. Norge har hentet 1250 asylsøkere fra Italia og Hellas i år, ifølge NTB.

- Italia og Hellas er i en særstilling til å motta asylsøkere, mens Norge er de som har hatt størst nedgang siden 2015. Ettersom Hellas tar imot så mange asylsøkere, er en måte å bidra til det europeiske samarbeide på - at vi nå selvfølgelig ikke sender tilbake asylsøkere til det landet vi har tatt imot fra for å avlaste, sier Nesse.

- Først begynner vi å hente folk, og så sender vi tilbake folk. Hva er da poenget med tanke på den europeiske ansvarsfordelingen? sier han.

Ingen av de 20 asylsøkerne som kan være aktuelle å sende tilbake til Hellas, er relokalisert til Norge gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Pakistanske flyktninger sover i en forlatt fabrikkbygning i Patras i sørvestlige Hellas, som har vært deres midlertidige hjem. Bildet ble tatt i sommer.

- Mottakene er fulle til randen

Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike og Norge er blant de europeiske landene som nå gjenopptar Dublin-returer til Hellas.

En anonym kilde hos de greske migrasjonsmyndighetene opplyste denne uken til The Times at landet ikke har kapasitet til å ta imot såkalte Dublin-returer fra europeiske land.

- Det ville vært tragisk om ikke enormt meningsløst for Hellas å ta tilbake flyktninger fra Tyskland og andre europeiske land, ettersom vi sliter med å håndtere 60.000 flyktninger og migranter som allerede er strandet her, sier kilden.

Kilden ønsker å være anonym, ifølge avisen, grunnet tette bånd til EU-samtalene om flyktningspørsmålet.

- Mottakene våre er flyt til randen med flyktninger. De er på bristepunktet, sier kilden.

Per Sandberg (Frp) var konstituert innvandrings- og integreringsminister da instruksen ble sendt til UDI i begynnelsen av juni måned. - Dublin-samarbeidet er svært viktig for norsk asyl- og flyktningpolitikk, og det er i vår interesse at alle land som deltar i dette samarbeidet etterlever sine forpliktelser, sa han i en uttalelse den gang.

Greske migrasjonsmyndigheter har uttalt til The Guardian at de venter de første returene av asylsøkere allerede neste måned.

