Norge i toppen av HSBCs kåring - men én ting trekker kraftig ned

Utlendinger som jobber i Norge sliter med å få venner.

Norge er verdens beste sted å jobbe i for utlendinger hvis du ikke bryr deg om å få venner og ha et sosialt liv.

Det viser undersøkelsen Expat Explorer Survey 2017 fra HSBC, verdens største bank. 27.500 «expats», altså folk som jobber i et annet land enn de er født og vokst opp i, har deltatt i undersøkelsen.

Norge hopper fra en sjetteplass i 2016 til en andreplass av totalt av 46 land i årets undersøkelse. Det vil si at kun Singapore er et bedre land for utlendinger å jobbe i.

Best på jobbsikkerhet

PÅ TOPP: Norge er verdens nest beste sted å bo for utlendinger, til tross for at det er veldig vanskelig å få venner her.

Norge scorer aller høyest på jobbsikkerhet, balanse mellom jobb og fritid, helsetilbud og livskvalitet. Landet er dessuten helt i toppen på kriterier som politikk, økonomi, trygghet og barnehager.

På to områder er imidlertid Norge i bunnsjiktet. Landet ligger nemlig på 44. plass av 46 land innen kriteriet «making friends», altså å få venner, og er 45. land av 46 på sosialt liv.

Hadde det ikke vært for disse to kriteriene, hadde Norge toppet kåringen.

I guiden for Norge skriver HSBC at «den skyhøye levekostnaden er ikke den eneste utfordringen som "expats" vil møte i Norge. Nordmenn har en unik tilnærming til livet som kan være vanskelig for utledninger å forstå. På toppen av det er det norske språket notorisk komplisert». De viser blant annet til Janteloven og til de store dialektforskjellene på norsk, noe som gjør det krevende for utlendinger å komme inn i sosiale lag i landet.

Ikke overrasket

Karin Ellis, som er forfatter og foredragsholder med 30 års erfaring fra internasjonalt arbeidsliv, sier hun ikke er overrasket over resultatene.

- Dette stemmer veldig gjort med de observasjonene jeg har gjort, sier hun, som holder kurs for utlendinger i Norge gjennom selskapet sitt Ellis Culure.

- Jeg møter flere ensomme mennesker blant disse gruppene enn noe annet sted jeg har arbeidet tidligere. De strever med å komme inn i de sosiale kretsene og klarer ikke å knekke koder for å bli kjent med nordmenn, sier hun.

Ellis har nettopp kommet ut med boken Working with Norwegians som skal hjelpe utlendinger i Norge med å finne seg til rette i det norske samfunnet. Hun mener problemene utlendinger har med å få venner skyldes flere ting.

- Mange nordmenn befinner seg i tidsklemmen med små barn og har ikke tid til å få nye venner. Det skjønner ikke utlendingene. Det er veldig synd og befester inntrykket av at vi nordmenn er veldig kalde og vil ikke ha venner, sier hun.

- En annen ting er at nordmenn satser på langvarige vennskap og skaffer det på noen få perioder av livet, som når vi starter på en arbeidsplass eller studie, sier Ellis, som peker på et par måter som utlendinger tross alt kan få venner i Norge på.

-Min erfaring er at de som klarer seg best er de som har barn i Norge. De som blir gravide her i Norge møter folk på svangerskapskurs og der får man venner i samme situasjon. Hvis ikke det er aktuelt, kan det å engasjere seg i aktiviteter hvor man treffer nordmenn. Eventuelt kan det å skaffe seg en hund å gå tur med være en god måte å komme i kontakt med folk på, sier hun.

