Norsk ambassadør hadde tre asiatiske elskerinner - den ene fikk millionstøtte

Én av dem mottok 1,4 millioner bistandskroner til organisasjonen sin fra den norske ambassaden. Det skriver VG mandag. Etter at Traavik innledet det hemmelige forholdet til henne, skulle hun få tilslag på en ny tilskuddsavtale. Det ble bestemt at ytterligere 1,4 millioner kroner skulle overføres til kvinnens organisasjon de neste to årene.

Traavik ble i april 2012 av Kongen i statsråd utnevnt til ambassadør til Indonesia. Få måneder senere var han på plass med sin kone.

Den norske ambassadøren innleder ytterligere to hemmelige forhold til lokale forretningskvinner i Indonesia mens han er utstasjonert. Begge kvinnene har høytstående posisjoner i indonesisk forretningsliv og blir invitert på tilstelninger når norske statsråder er på offisielle besøk.

UDs reaksjon på saken var å kalle hjem Traavik like før nyttår 2016. Han mistet sin ambassadørtittel, men får beholde ambassadørlønnen i en ny stilling som seniorrådgiver i UD, skriver VG.

- Jeg har gjort feil. Det er jeg lei meg for og det har jeg tatt ansvar for. Men VGs fremstilling av saken er gal. Ingen offentlige midler er misbrukt og ingen har blitt gitt urettferdige fordeler. VGs eget arbeid viser dette, og journalistene som har jobbet lenge med saken kunne ha dobbeltsjekket at det jeg har sagt stemmer. Likevel velges det en fremstilling som mistenkeliggjør og trekker i tvil motiver. Saken bygger i hovedsak på opplysninger fra personer med hevnmotiver, som det var gode grunner til å beskytte mot seg selv, skriver Traavik i en epost til VG.

