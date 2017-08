Norsk ammunisjon kan igjen bli brukt i Jemen

Utenriksminister Børge Brende (H) har på nytt åpnet for salg av ammunisjon som kan blir brukt i krigen i Jemen og får skarp kritikk.

Norge stanset i fjor eksporten av våpen og ammunisjon – såkalt militært A-materiell – til De forente arabiske emirater, men tidligere i år ble det igjen åpnet for slik eksport, skriver VG.

Emiratene inngår i den saudiledede koalisjonen som våren 2015 gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen, og som anklages for krigsforbrytelser av menneskerettsorganisasjoner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det fra mars til juni i år solgt ammunisjon for i alt 38,4 millioner kroner til emiratene.

Det ble også solgt annet militært materiell for drøyt 6,6 millioner kroner i kategorien deler og tilbehør til våpen som artilleri, bombekastere, flammekastere og granatkastere.

– Utenriksdepartementet fortsetter å ha et skjerpet blikk på mulig bruk i Jemen i strid med humanitærretten, av forsvarsmateriell som søkes eksportert fra Norge, opplyser UDs pressevakt Ane Lunde til VG.

Sjokkert

Redd Barna reagerer sterkt på at ammunisjon og våpendeler igjen blir eksportert til et land som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

– Vi er sjokkert over at Norge igjen har tatt opp igjen eksport til et land som deltar i denne krigen, sier politisk leder Gunvor Knag Fylkesnes.

– Hvor mange bevis trenger Norge for å stoppe denne eksporten, spør hun, og får støtte fra SVs stortingskandidat og tidligere leder for Amnesty og Norsk Folkehjelp, Petter Eide.

Krever svar

– Jeg er sjokkert over informasjonen om at Norge nå velger å selge ammunisjon til Emiratene i en tid hvor krigen i Jemen bare blir verre og verre, og vi får avdekket mer krigsforbrytelser, sier han.

– Børge Brende må komme til Stortinget med en garanti om at alt som eksporteres til Saudi-Arabia og Emiratene, ikke havner i krigføring Jemen, sier Eide, men får svar på tiltale av Brendes statssekretær Marit Berger Røsland (H).

Uten faktagrunnlag

– Det er uredelig og spekulativt å komme med denne typen påstander om eksport av forsvarsmateriell uten faktagrunnlag.

Hun viser til at SV i regjering var med på å åpne for eksport av denne typen militært materiell til emiratene. Det skjedde rett nok i 2010, fem år før landet sluttet opp om Saudi-Arabias krigføring i Jemen.

– Vår regjering har fulgt en føre-var-politikk for å sikre at vi ikke tillater eksport av varer som kan bli brukt i Jemen i strid med humanitærretten, fastholder Berger Røsland.