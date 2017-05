Norsk far og datter rømte ut av Manchester Arena

ANNONSE

Jan Morten Haukefær og stedatteren Eirin løp for livet da det smalt.

- Vi så mange barn og foreldre som gråt mens de flyktet fra arenaen. Jeg tok stedatteren min i hånden og vi løp flere kilometer vekk fra arenaen. Det er ubeskrivelig det som har skjedd, sier han til BA.

Han var på Manchester Arena sammen med stedatteren for å se konserten med Ariana Grande mandag kveld.

Han forteller at artisten kom tilbake på scenen for å gjøre et ekstranummer da det plutselig kom et stort smell.

Haukefær sier han så skadde personer og ville hjelpe men at situasjonen var kaotisk.

Da BA snakket med ham var de kommet seg tilbake på hotellet, men er svært rystet over det som har skjedd.

Haukefær ble en kort stund beroliget av et rykte om at det hele skyldes en høyttaler som hadde sprengt.

- Når jeg nå ser hvordan saken har utviklet seg, er jeg skremt, sier han til BA.

Manchesters politisjef Ian Hopkins holdt en kort pressebriefing litt etter klokken 4. Han hadde få nye konkrete opplysninger å komme med, men bekrefter at 19 personer er drept og at over 50 er såret. 59 personer er sendt til sykehus:

Latest statement on incident at Manchester Arena @CCIanHopkins pic.twitter.com/GEABqAk5rr — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

- Vi behandler dette nå som en terrorhandling inntil vi får opplysninger som tyder på noe annet, sa Hopkins og la til at politiet samarbeider med kolleger på nasjonalt nivå og med sikkerhetstjenestene.

Hopkins sier politiet vil komme med nye oppdateringer når de har et klarere bilde av hva som har skjedd. Mannskaper fra nødetatene har jobbet på stedet gjennom natten. Flere gater i byen er sperret, og tog til og fra Victoria stasjon i byen er innstilt. Stasjonen er evakuert.