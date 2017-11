Norsk-irakisk journalist fengslet i Irak

Den norsk-irakiske journalisten Samir Abeid ble pågrepet av irakiske sikkerhetsstyrker i Bagdad 22. oktober, ifølge Den internasjonale journalistføderasjonen.

Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) skriver i en pressemelding at Abeid, som er bosatt i Oslo, har sittet i varetekt siden pågripelsen.

Abeid skal ha blitt pågrepet i sitt hjem i Bagdad, og han møtte i retten fem dager senere.

Det var NRK som først omtalte saken fredag. Torsdag ble det kjent at Utenriksdepartementet hadde blitt varslet om at en norsk borger skulle være pågrepet i Irak.

– Utenrikstjenesten arbeider med å få bekreftet opplysningene og få eventuell tilgang til å besøke den fengslede nordmannen, sa kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i UD til NTB.

Abeid jobber ifølge IFJ som frilansjournalist og kommentator for flere irakiske og regionale medier. Dagen han ble pågrepet skal han ifølge pressemeldingen ha publisert en kommentar der han hevdet at Iraks statsminister beordret gjenerobring av Kirkuk i Nord-Irak for å fremme interessene til internasjonale oljeselskaper.

Nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag (NJ) ber irakiske myndigheter løslate Abeid øyeblikkelig. Også IFJ-president Philippe Leruth krever en øyeblikkelig løslatelse av den norsk-irakiske journalisten.

