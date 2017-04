Norsk jente (3) kidnappet på Kypros- gjenforent med far

ANNONSE





En snart fire år gammel norsk jente ble torsdag morgen kidnappet fra barnehagen hun går i på Kypros.

- Vi ble ved 10-tiden informert via Interpol om at en norsk jente, født i 2013, ble kidnappet fra en barnehage i Nikosia, sier presseansvarlig Ida Dahl Nilssen hos Kripos til Nettavisen.

- Hva vet dere om bakgrunnen for dramaet?

- Vi bistår kypriotisk politi med det de måtte ønske, men må vare sparsomme med den informasjonen vi deler videre slik saken står nå, sier hun.

Dahl Nilssen forteller at jenta har norsk far og kypriotisk mor og at hun om få dager fyller fire år.

- Gjenforent med far

Barnefarens advokat, Morten Engesbak, bekrefter at jenta nå er hos sin far.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier barnefarens advokat, Morten Engesbak, til VG.

- Svart Range Rover

Nettavisen har vært i kontakt med politiet på Kypros:

- Bortføringen skjedde klokken 07.45. To personer med tildekket ansikt tok barnet straks hun kom ut av bilen. Bortføringen skjedde utenfor barnehagen. De tok barnet og forlot stedet. Bilen er en svart Range Rover uten registreringsskilt, sier politiets pressetalsmann i Kypros, Yiammos Petribes, til Nettavisen.

- Det er en stor politistyrke, inkludert et helikopter, som leter etter kidnapperne. Alle etater er informert om detaljene rundt jenta og bilen, sier Petribes.



Han forteller at kidnapperne ikke var bevæpnet, og at det ikke skal ha blitt utøvd noen form for vold under selve bortføringen.

Maskerte menn

Ifølge TV 2, som først meldte saken i Norge, skal bilen skal ha klart å passere grensen mellom den gresk-kypriotiske og tyrkiske delen av øya, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Hendelsen fant sted like etter at jentas mor hadde levert henne til en ny dag i barnehagen.

UD: - Vi sjekker

Nettavisen har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD), som sier de undersøker saken, men at dette først og fremst er en politisak.

I 2016 ble tre nordmenn mistenkt for å planlegge og kidnappe jenta på oppdrag fra hennes biologiske far i Norge. 1. februar i fjor ble tre nordmenn, deriblant eks-torpedo Espen Lee, pågrepet av kypriotisk politi.

Senere ble Lee, barnefaren og to andre nordmenn siktet for frihetsberøvelse og omsorgsunndragelse av norsk politi, men saken ble henlagt.