Norsk statsborger erkjenner knivangrep i London

ANNONSE

Innrømmelsen kom da rettssaken mot mannen startet i retten i London mandag.

Den nå 19 år gamle mannen med somalisk bakgrunn ble registrert utvandret fra Norge i 2002.

Den pensjonerte læreren Darlene Horton (64) ble drept i angrepet. 19-åringen erkjente straffskyld for uaktsomt drap på kvinnen og for at han knivstakk og skadet fem andre personer.

Angrepet skjedde ved Russell Square i London 3. august i fjor. Russel Square ligger like ved British Museum og London University og er et populært område for turister.

Påtalemyndigheten sa i retten at den tiltalte 19-åringen hadde et akutt tilfelle av paranoid schizofreni da under knivangrepet.

London-politiet fikk i starten bistand fra sin antiterrorenhet i etterforskningen, men det er ikke funnet bevis for at 19-åringen var radikalisert eller at han hadde terrormotiver.