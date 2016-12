Norsk statsborger tiltales i terrorsaken med Krekar

ANNONSE

Onsdag meldte Nettavisen nyheten om at det er bekreftet at det faktisk blir terrorrettssak mot Kreaker i Italia. Han har i lang tid vært siktet for terrorvirksomhet. Italienske påtalemyndigheter mener at Krekar har ledet det angivelige terrornettverket «Rawti Shax».

Rettssaken starter 13. mars i den italienske byen Bolzano.

Det har vært stor usikkerhet om rettssaken kom til å bli noe av, etter at italienske myndigheter trakk utleveringsbegjæringen mot Krekar.

Den norske statsborgeren Makwan Karim-Mohammed har lenge vært medsiktet i samme terrorsak som Krekar. En irakisk statsborger har også vært under etterforskning i samme sak.

Krekar, Karim-Mohammed og irakeren har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Politiadvokat i PST Signe Aalling.

PST bekrefter terrortiltale

Ingen av dem kommer til å møte i retten når terrorsaken mot dem starter.

Etter det Nettavisen har fått opplyst fra italienske kilder blir den norske statsborgeren også tiltalt for terrorvirksomhet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter også opplysningene.

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et dokument som tilsier at det blir straffesak mot alle de tre som har vært pågrepet i Norge, sier politiadvokat Signe Aalling til Nettavisen.

Karim-Mohammeds forsvarer var ikke kjent med Nettavisens opplysninger da vi tok kontakt torsdag formiddag.

Truls Dramer forsvarer for nordmannen som terrortiltales i Italia.

- Jeg er forbauset over at det blir tatt ut tiltale på et så svakt grunnlag. Min klient benekter straffskyld, og enhver befatning med terror, sier advokat Truls Dramer til Nettavisen.

- Italienske påtalemyndigheter har hatt en lemfeldig behandling av bevis i denne saken. Det er ikke noe som tyder på at de sitter på noe som kan føre til dom.

- Ingen Krekar-kontakt siden 2012

Torsdag formiddag var Nettavisen også i direkte kontakt med Karim-Mohammed.

- Jeg har ikke hatt noe med Krekar å gjøre siden 2012. De gangene jeg har hatt kontakt med ham har det vært i min jobb som journalist. Jeg har intervjuet ham flere ganger, og driver to magasiner i Nord-Irak. Intervjuene er publisert der.

Makwan Karim-Mohammed. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Mannen med irakisk bakgrunn forteller også om konsekvensene terrorsaken har fått for ham.

- Det har vært veldig vanskelig for meg. De falske anklagene har ødelagt livet mitt. Venner har vendt seg bort, jeg får ikke noe jobber og noen av naboene våre er redd for meg. Det har de ingen grunn til. Jeg har aldri vært involvert i noen som helst terrorvirksomhet, sier Karim-Mohammed til Nettavisen.

Karim-Mohammed ble pågrepet i en storstilt internasjonal politiaksjon i november i fjor. Krekar og den irakiske statsborgeren ble pågrepet og varetektsfengslet. Karim-Mohammed ble løslatt etter litt over to uker.

- Jeg er glad i Norge, jeg er nordmann, min familie bor her, og jeg kommer aldri til å gjøre noe som helst mot Norge eller Europa.

- Denne saken har også ført til at jeg mistet min forrige jobb. Den har jeg ikke hatt siden jeg kom ut fra varetekt i slutten av november i fjor.

- Dårlig rettssikkerhet

Solveig Høgtun forsvarer den irakiske statsborgeren.

- Rettssikkerheten vil vanskelig kunne ivaretas dersom han ikke er til stede, ikke har krav på egen advokat på det offentliges bekostning, som kan sette seg inn i saken sett fra hans ståsted, sier advokaten til Nettavisen.

- Dermed har han ingen til å kvalitetssikre oversettelser av lydfiler, hvor man er uenige om innholdet av oversettelsene som fremgår av de italienske dokumentene.

Nettavisen har tidligere omtalt at Krekar kan dømmes for terrorvirksomhet i Italia, selv om han ikke møter i retten.



Krekar avlyttet i fengsel

I Italia kan personer som ikke møter i retten likevel dømmes for alvorlig kriminalitet. De dømmes da «in absentia» (i fraværet til).

I samme sak som Krekar er fire personer allerede dømt til fengselsstraffer. Dommene kom allerede i mai, og hovedmannen ble dømt til seks års fengsel. I straffesaksdokumenter Nettavisen har fått tilgang til nevnes han 6300 ganger. Dokumentet er totalt på 1217 sider.

De tre andre i saken ble dømt til fire års fengsel.

I straffesaksdokumentene Nettavisen sitter på går det frem at italiensk politi, ved hjelp av PST i Norge, blant annet har avlyttet Krekar da han sonet en trusseldom i Kongsvinger fengsel.

Han ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet den dommen i januar 2014.