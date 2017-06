Norwegian-fly måtte nødlande - passasjer døde om bord

ANNONSE

Hendelsen skjedde mandag forrige uke. Det var danske Ekstra Bladet som omtalte saken først.

Flykapteinen besluttet å omdirigere flyet til London da en passasjer om bord fikk akutt behov for medisinsk hjelp. Norwegian bekrefter at passasjeren døde om bord i flyet.

- På en flygning mellom Alicante og København forrige uke, foretok vi en omdirigering til London på grunn av at én av passasjerene fikk behov for akutt medisinsk hjelp. Jeg kan bekrefte at passasjeren døde om bord. Av respekt og hensyn til de pårørende, har vi ingen ytterligere detaljer å komme med i denne kokrete saken, sier informasjonssjef i Norwegian, Daniel Kirchhoff, til Nettavisen.

Vil ikke oppgi dødsårsak

Kirchhoff vil ikke si noe om dødsårsak eller nasjonalitet, kjønn og alder på den avdøde.

- Hvis noen om bord hos Norwegian får behov for akutt medisinsk hjelp, vil vi i alle tilfeller gjøre det vi kan for å hjelpe fortest mulig. Det kan bety at vi må mellomlande på nærmeste lufthavn, som i en eller annen grad vil føre til en forsinkelse, sier Kirchhoff.

Flygningen endte opp med å bli fem timer forsinket.

En svensk sykepleier, som var passasjer om bord i flyet, skal ha bistått den syke personen, ifølge Ekstra Bladet.

Flere dødsfall på Norwegian-fly

Flyselskapet har tidligere opplevd flere lignende hendelser. Senest i mars måned var det en person som omkom på et Norwegian-fly, som var på vei fra Bergen til Alicante.

I juli 2015 var det også en mann som avgikk ved døden om bord på et Norwegian-fly fra Alicante til København.

Også i 2008 var det en passasjer som døde om bord i et Norwegian-fly fra Alicante til Oslo.

- Eldre og syke reiser mer enn før

Ifølge Europeiske Reiseforsikring har det vært en markant økning av sykdomstilfeller blant nordmenn på ferie i utlandet, ettersom stadig flere nordmenn drar på utlandsferie - mye grunnet billige flyreiser og generelt god økonomi blant nordmenn.

- Eldre og syke reiser også hyppigere enn tidligere. Flere reiser til destinasjoner hvor sjansen for å bli syk er større, som for eksempel Øst-Europa, Thailand, Brasil, Vietnam og Kambodsja, uttalte assisterende informasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, til Nettavisen tidligere denne uken.

- Vårt inntrykk er også at flere med alvorlige kroniske sykdommer bestiller seg utenlandsreiser, sa hun.

Har du fått med deg denne videoen?