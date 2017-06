ANNONSE

SkyTrax kunngjorde verdens 100 beste flyselskaper under en prangende seremoni i Paris tirsdag. SkyTrax World Airline Awards er den mest prestisjefylte prisutdelingen i bransjen og omtales gjerne som «Flybransjens Oscar».

For tredje år på rad ble Norwegian kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseturer og Europas beste lavprisselskap for femte år på rad.

- Betyr veldig mye

På listen over verdens beste flyselskap, havnet Norwegian på 28. plass. Flyselskapet har dermed rykket fram 46 plasser siden 2012, da de lå på 74. plass.

- Det betyr veldig mye for alle oss i Norwegian at vi klatrer oppover på denne lista, fordi det viser at stadig flere passasjerer verden over setter pris på våre lave priser, service og nye fly. Prisene vi har mottatt her i Paris i dag, ville aldri vært mulig uten alle de engasjerte medarbeiderne i Norwegian som hver dag tar hånd om våre passasjerer, skriver kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, i en SMS til Nettavisen.

Sandaker-Nielsen har selv deltatt på den prestisjetunge seremonien i Paris.

Qatar Airways på første plass

SkyTrax’ kåring er basert på en omfattende årlig undersøkelse om kundetilfredshet der flypassasjerer fra hele verden får delta. Mer enn 320 flyselskaper er med i undersøkelsen, men SkyTrax kunngjør bare de 100 beste.

Flyselskapet SAS havnet på 65. plass under årets kåring.

Qatar Airways og Singapore Airlines havnet på henholdsvis første og andre plass i årets kåring over verdens beste flyselskaper.