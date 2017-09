Norwegian havnet på svensk «svarteliste»

Flyselskapet havner på verstingliste for å ha nektet å utbetale kompensasjon på over 100.000 kroner.

Lavprisselskapene nekter oftere enn andre flyselskap å betale kompensasjon til flypassasjerer som rammes av forsinkelser, overbooking eller innstilte fly, skriver det svenske reisemagasinet Vagabond.

Reisemagasinene «Vagabond» og «Råd & Rön» utarbeider hvert år en såkalt «svarteliste», hvor de rangerer hvilke flyselskaper som oftest nekter å utbetale kompensasjon til misfornøyde flypassasjerer i Sverige.

«Svartelisten» baserer seg på innmeldte klager til det svenske forbrukerrådet ARN (Allmänna reklamationsnämnden), hvor flyselskapet har nektet å kompensere sine kunder, til tross for at ARN har anbefalt kompensasjon.

Flyselskapet Wizz Air kommer verst ut i 2017, og havner på 1. plass på «svartelisten». I år har lavprisselskapet nektet å utbetale kompensasjon i 18 saker som har omhandlet forsinkelser eller innstilte fly.

- Ikke en domstol

På annen plass havner Norwegian, ettersom flyselskapet har nektet å følge ARNs anbefalinger om å kompensere passasjerer i 14 saker. ARN har anbefalt flyselskapet å betale drøyt 106.000 svenske kroner i kompensasjon, skriver Vagabond. Én av sakene har havnet i retten.

- Man skal huske at ARN ikke er en domstol. Vi følger nemdas anbefalinger ni av ti ganger, men når vi anser at de har gjort en helt feilaktig bedømming, velger vi ikke å følge deres anbefalinger. Det kan for eksempel handle om at det har vært streik, et lynnedslag eller andre ting som har forårsaket forsinkelsen som vi ikke kan påvirke, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson, til SVT.

- Ikke useriøst

Jacobsson får støtte fra det svenske Konsumentverket , som er et statlig forvaltningsorgan i forbrukerspørsmål. Konsumentverket mener det kan være tilfeldigheter at et selskap havner på «svartelisten.

- Det finnes ulike grunner til at flyselskap ikke følger anbefalingene, og at et selskap havner på listen innebærer ikke at det er useriøst, sier jurist ved Konsumentverket, Maja Lindstrand, til SVT.

Norwegian havnet på første plass på «svartelisten» i 2015, mye på grunn av forsinkelsene med de nye Dreamliner-flyene, som var rammet av en rekke tekniske feil, skriver Vagabond.

I fjor var det Wizz Air, som i år, som tronet på toppen.

Her er den øvrige listen for 2017:

3. Air Berlin

4. Lufthansa

5. Nextjet Sverige

6. Ryanair

7. Thomson Airways

8. Vueling Airlines

9. British Airways

10. British Midland Regional

11. Iberia

12. Scandjet