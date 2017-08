NRK: - Høyre er Norges største parti

Kraftig byks på ny måling.

For første gang på nesten 100 år kan Høyre bli det største partiet på Stortinget, melder NRK og viser til sin Norstat-måling.

Mens Høyre spretter frem til 25,7 prosent, stuper Arbeiderpartiet (Ap) 4,6 prosentpoeng til 24,4 prosent.

– At vi er størst, har vel ikke skjedd siden våren før valget i 2013. Det er veldig hyggelig, men det er fortsatt valg 11. september, sier Solberg til kanalen.

Støre: 11. september som teller

Støre sier til NRK at Ap har et godt program og en stor ambisjon for Norge.

- Den målingen som teller er valgdagen 11. september. Vi er et lag som skal vinne valget og jeg skal lede det laget, sier Støre,

Målingen ble gjort i perioden 24. til 28. august.

Les også: Stavrum: Partimålingene er ikke til å stole på

For de øvrige partiene gikk det slik:

Frp: 15 prosent

Sp: 10,6 prosent

SV: 6,2 prosent

KrF: 6 prosent

MDG: 4,2 prosent

V: 3,3 prosent

Rødt: 2,7 prosent





Først om 13 dager får vi fasiten.

- Kan få oss en kraftig overraskelse



Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, påpeker i denne bloggen at meningsmålinger ikke alltid er til å stole på.

«Når målingene for enkelte partier varierer med 50 prosent, vil mange meningsmålinger bomme totalt. Vi kan få oss en kraftig overraskelse. Tilliten til meningsmålinger er generelt synkende etter at så godt som alle bommet på Donald Trump og Brexit,» skriver han.



Solberg møter Støre til duell

Tirsdag klokken 21.30 møtes Solberg og Støre til statsministerduell i Tromsø - på NRK1.

Har du sett denne videoen?